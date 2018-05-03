Bozbey: “Kaçak yapıları seçime bir gün kala bile yıkarız”

Bozbey’in başkanlığında toplanan Nilüfer Belediye Meclisi’nde, maddelere geçilmeden önce nisan ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Nilüfer’de kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda bilgi veren ve bu konuda kararlı olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Vatandaşlarımız kaçak yapılaşmaya tevessül etmesinler. Kurum olarak kesinlikle af yok. Biz hukuka uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Bazen süre uzuyor, bazen sıkıntılar yaşıyoruz ama sonuçta mutlaka o binalar yıkılacaktır. Vatandaşlardan talebimiz, yapmayın. Mutlaka yıkılacak o bina, sizin paranız sokağa gidecek. Kaçak yapılan binalar seçime bir gün kala da yıkılabilir, iki gün kala da yıkılabilir, mutlaka yıkılacak. Böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değil” diye konuştu.

Tarım arazilerini işletmelere kiraya verenlere de uyarılarda bulunan Bozbey, “Bu kentin kirlenmesine müsaade etmememiz gerekiyor. Üstelik bunlar tarım arazilerinde yapılan uygulamalar. Bu kişilere yerlerini kiralayanlar gelecek olan cezalara şimdiden hazırlıklı olsun. Altından kalkamayacakları cezalar olabilir. Kiralamayacaksınız, kiralamayın da. Özellikle Çalı ve Alaaddinbey civarında maalesef hem görüntü hem de çevre kirliliği oluşturuyorlar. Bunlara asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz de. Bunu çok net söylüyorum” dedi.

Gölyazı Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarının yol açtığı sıkıntıya da dikkat çeken Başkan Bozbey, meselelerin giderilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Özellikle dört yıldır altyapı kurumlarının her biri bir yıl işi erteledi. Bu yüzden ne yolları yapabildik ne de diğer hizmetlerimizi gerçekleştirebildik. Maalesef orada istediğimiz sonucu alamıyoruz. Binlerce insan geliyor ve neden yapmıyoruz diye bizleri eleştiriyor ama müsebbibi altyapı kurumlarıdır. Altyapı kurumlarının hepsini şikayet ediyorum. Dört yıldır bu altyapı çalışmaları öylesine devam ediyor.Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi ile dayanışma içerisinde buraya girilecek ve gereken yapılacak. Önümüzdeki yıl gelenler biraz daha mutlu olacak. Tüm hizmetlerin tamamı üst yapısıyla beraber tamamlandığında Gölyazı’ya gitmek ayrıcalık ve keyif olacak” şeklinde konuştu.

Belediye meclisi’ne iki yeni isim

Nilüfer Belediye Meclisi,Mayıs ayı toplantısını iki yeni isimle gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili Üyesi Meral Altuntaş ile Adalet ve Kalkınma Partili Üyesi Celil Çolak’ın milletvekilliği adaylığı için istifa etmesiyle yerlerine iki yeni isim geldi. Meclis’in yeni üyelerine ‘Hoş geldiniz’ diyen Başkan Bozbey, “Dileğimiz, isteğimiz istiafa eden her iki arkadaşımızın da milletvekili olarak hizmet edecek bir seviyee gelmesi. Neticede Nilüferli arkadaşlarımız. Bu meclisten çıkıp milletvekili olduklarında mutlaka bu kente faydaları olacaktır. Onların yerine gelen Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Abdurrahman Ardahan ve Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi Sabri Koçoğlu’na meclisimize hoş geldiniz diyorum” dedi.