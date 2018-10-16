Bozbey: "Kadınlar üretimde de aktif olmalı"

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni makamında ağırlayan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kadın değişirse, aile, kent, ülke değişir. Kadın sadece tüketimde değil, üretimde de aktif olmalı” dedi.

Kadınların, hayatın her anında var olmaları için çalışmalar yapan Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Halk Evi'ndeki ziyarette Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış ile Kadın Meclisi'nin Yürütme Kurulu Üyeleri yer aldı. Kadınların özgür bir birey olmaları konusunda gönüllülerle birlikte yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Başkan Mustafa Bozbey'e aktaran Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış, bu kapsamda eğitim, atölye ve sergiler düzenlediklerini söyledi. Coşkun Kayış şöyle devam etti:

“Gönüllülerimizle birlikte Nilüfer'in kırsal ve merkez mahallelerinde bulunan bütün kadınlarına ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Kadınlara yönelik projeler üreterek, bunları hayata geçiriyoruz. Onlara her konuda destek oluyoruz. Katılımcı sayımız her geçen gün artıyor.”

Duyarlılıklarından ve çalışmalarından dolayı Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, kadının, hayatın her anında var olması gerektiğine dikkat çekti. “Kadın değişirse, aile, kent, ülke değişir” diyen Başkan Bozbey konuşmasına şöyle devam etti:

“Nilüfer Belediyesi olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta kadınların özgür birer birey olması en büyük arzumuz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Kadının, sadece tüketimde değil, üretimde de mutlaka aktif olması gerekiyor. Kurum olarak Nilüfer'deki kadın dernekleriyle işbirliği yaparak, onları hem üretime teşvik ediyoruz hem de ekonomik anlamda kazanç elde etmelerini sağlıyoruz. Çağdaş medeniyet seviyesine yükselmemizde kadının önemli bir rolü var. Bu yönde yapacak daha çok işimiz var.”