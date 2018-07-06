Bozbey: “Kent Ormanı ticarî alana dönüştü”

Yapılan yanlıştan geri dönülmesi gerekiyor ve Orman Bölge Müdürlüğü de bir an önce buraya müdahale etmeli" dedi.

Başkan Burada projesi kapsamında makamını her hafta cuma günleri Nilüfer’in farklı bir mahallesine taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu hafta Odunluk Mahallesi’ndeydi. Başkan Bozbey önce Odunluk Mahalle Muhtarı İlyas Seyhan ile görüşerek, mahallede uygulanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi’nin hizmetlerinden genel olarak memnun olduklarını söyleyen Odunluk Mahalle Muhtarı İlyas Seyhan, vatandaşların taleplerini de iletti. Seyhan, mahallenin sağlık ocağı, pazar yeri, taziye evi ve imam evi ihtiyacı olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Atatürk Kent Ormanı ile ilgili de bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Seyhan, mağduriyetlerinin giderilmesi için Bozbey’den destek istedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Atatürk Kent Ormanı’nın orman vasfını kaybettiğine dikkat çekerek, "Atatürk Kent Ormanı artık ticarî bir alan haline geldi ve bizim bildiğimiz doğal orman vasfını kaybederek topografyası bozuldu. Bunu daha önce defalarca söylemiştik. ’Burası ticarîleşecek’ demiştik ve istemesek de söylediklerimiz doğru çıktı. Atatürk Kent Ormanı kentin malıdır, yapılan yanlıştan geri dönülmesi gerekiyor ve Orman Bölge Müdürlüğü de bir an önce buraya müdahale etmeli. Orman Bölge Müdürlüğü’nü göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, Odunluk Mahallesi’nin ihtiyaçlarını karşılanması için de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Bozbey, Muhtar Seyhan ile görüşmesinin ardından hem mahalle halkıyla hem de kendisinden randevu talep edenlerle bir araya geldi.