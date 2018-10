Bozbey: “Kentsel dönüşüm mağduriyetinin giderilmesi için desteğe hazırız”

Makamını Esentepe Mahallesi'ne taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşüm konusunda bölgede yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Bozbey, "Çözüm noktasında taşın altına elimizi koymaya hazırız" dedi.

“Başkan Burada” projesi çerçevesinde makamını her hafta Nilüfer'in farklı bir mahallesine taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu defa Esentepe Mahallesi'ndeydi. Başkan Bozbey, ilk olarak Esentepe Mahalle Muhtarı Hacı Özkan ile görüşerek, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esentepe Mahallesi'nin Mudanya Yolu'na cephesi olduğunu söyleyen Bozbey, bu cephenin düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Tespitlerimize göre ilerleyen zamanlarda otopark meselesi ortaya çıkacak. Mahalle komitesiyle görüştük. Bir alan üzerinde altını otopark, üstünü park yapacak şekilde çalışma yürütüyoruz" dedi.

Bursa'nın genelinde kentsel dönüşüm konusunda yaşanan sıkıntıların her geçen gün arttığına dikkat çeken Bozbey, çözüm için hazır olduklarını söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Vatandaşlarımız, bazı sitelerin yıkıldığını ve müteahhidin kanunî engelleri aşamadığı için inşaata başlayamadığını bizlere ilettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bir an önce önemli adımlar atılmasını bekliyoruz. Bazı parsellerde kamu alanı ayrılarak bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde kentsel dönüşüm mağdurları listesi kabarıyor. Bu noktada sayın Alinur Aktaş ve meclis üyesi arkadaşlarımızın çözüm bulma konusunda adım atmalarını bekliyoruz. Eğer böyle giderse bu şehir yaşanılamaz hale gelecektir ve bundan böyle de bu tür anlayışa izin verilmemesi gerekiyor. Yöneticilerin şehri kirletmeden bu konularda çare bulması lazım. Bize düşen ne varsa ben ve arkadaşlarım katkı sunmaya, taşın altına elini koymaya hazırız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esentepe Mahalle Muhtarı Hacı Özkan ile görüşmesinin ardından günlük randevularını kabul etti ve mahalle sakinlerini Başkan Burada karavanında ağırladı.