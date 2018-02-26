Bozbey Mersin’de değişimi nasıl yönettiklerini anlattı

Mersin Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KEYAM) düzenlediği "2019’a Giderken Yerel Yönetimler" konulu panele katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1999 yılından bu yana yapılan çalışmaları anlattı. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’nde düzenlenen panele, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Toros Üniversitesi KEYAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özveren, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelde, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve geldiği 1999 yılından bu yana Nilüfer’de yapılan hizmetleri ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. 1999 yılında Nilüfer’i, eğitim-bilim, kültür-sanat ve spor şehri yapma yolunda hedef koyduklarını anlatan Bozbey, geçen süre içinde bu hedeflere yönelik hayata geçirilen ve çoğu Türkiye’de ilk ve örnek olan insan odaklı projelere değindi. 2000 yılında bir yönetim sistemi ihtiyacı olduğunu gördüklerini ve bunun üzerine aynı yıl toplam kalite uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, “2003 yılında da yönetim modelimizi, kurumsal mükemmellik modeli (EFQM) olarak geliştirdik” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanlığı’na geldiği 1999 yılındaki tablo ile 2018 yılında gelinen tabloyu katılımcılara anlatan Başkan Bozbey, örnek ve lider belediye olma vizyonu ile değişimi nasıl yönettiklerini aktardı.

Mustafa Bozbey, Türkiye’de ilk kez Nilüfer’de hayata geçirilen Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Mahalle Komiteleri hakkında da bilgi verdi.