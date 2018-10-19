Bozbey: “Muhtarların meclislerde oy hakkı olmalı”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Meclisi üyeleri, başkan yardımcıları ve idari amirlerin de yer aldığı toplantıya Nilüfer'in bütün muhtarları katıldı. Hayatını kaybeden muhtarların anıldığı buluşmada Başkan Mustafa Bozbey, muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yaklaşık 20 yıldır süren çalışmalar sonucunda Nilüfer'i hep birlikte örnek bir yer haline getirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Hem mesai arkadaşlarımız, hem meclis üyelerimiz, hem de muhtarlarımızın katkıları ve Nilüferliler'in destekleriyle ilçemiz Bursa'nın merkezi oldu. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan vefat eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların da emekleri var. Bu bir hizmet yarışı. Bu ülkede demokrasi gelişecekse muhtarlık müessesesinin mutlaka yeniden ele alınması lazım. Bu demokrasimizin gelişmesinin önünü açabilir. Hükümete ve bakanlıklara hep beraber şu teklifi getirelim: Bağımsız seçilen insanlar olarak muhtarlarımız belediye meclislerinde oy hakkında sahip olsun. Ben bunun olması gerektiğine inanıyorum ve bu konuda talepte bulunuyorum. Bunu hep birlikte talep edelim. Böylece ülkenin tamamında demokrasi olmuş olacak” dedi.

Yıllardır 3 ayda bir muhtarlarla bir araya gelerek hem kentin sorunlarını, hem de stratejik planları tartışarak karara bağladıklarını vurgulayan Bozbey, “Nilüfer, insanların örnek gösterdiği bir kurum hâline gelmişse bunda herkesin katkısı var. Sizlerle birlikte, geçmişte hizmet eden belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin de büyük katkıları var. Ben aslında sizlerin temsilciliğini yapıyorum. Bu birlikteliğimiz birçok yere örnek oluyor. Geride hoş seda bırakacağız ve yaptığımız hizmetler kalacak. Muhtarlık müessesesi çok önemli ve anlamlıdır. Muhtarlar yerelin temel taşıdır. Ama yetkilerine bakıldığında pek öyle görünmüyor.

Muhtarlığın yetki ve sorumluluk alanları yeniden gözden geçirilmeli. Bağımsız seçilenler olarak belediye meclislerinde oy hakkı olmasını bir kez daha talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda Nilüfer Muhtarlar Derneği adına konuşan Celal Boyoğlu da, “Muhtarlar bugün asli görevlerini sürdüremez oldu. Biz yıllardır bağımsız muhtarlık yasası için çaba gösterdik. Muhtarlar olarak belediye meclislerinde, il genel meclislerinde oy kullanmak istiyoruz. Bu hakların elde edilmesi için bütün muhtarlar dik durmalı. Başkanımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de muhtarları demokrasinin uç beyleri olarak değerlendirdi. Nilüfer muhtarlarının Başkan Bozbey gibi belediye başkanıyla birlikte çalıştıkları için çok şanslı olduklarını ifade eden Yılmazer, “Hizmet kervanında biz muhtarlar da katkı koymak adına çalışıyoruz. Baskı altına girmeyip biat etmeden mahallelerin çözümü adına çaba gösteriyoruz. 31 Mart'ta yine seçimler olacak ve yeniden görev dağılımı olacak. Her gün yeni bir seçim günü gibi heyecanlı şekilde çalışıyoruz. Bizler Başkan Bozbey'in her zaman yanındayız” diye konuştu.

Toplantı sonunda Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Saldız, ‘2014-2019 Dönemi En Büyük Muhtar Dostu Başkan'ı olarak seçtikleri Başkan Mustafa Bozbey'e plaket verdi.