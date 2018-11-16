Bozbey: “Nilüfer'de kuzey-güney yönlü toplu ulaşım hattı olmalı”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Burada karavanıyla makamını bir günlüğüne Kültür Mahallesi'ne taşıdı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Başkan Bozbey gün boyu hem mahalle sakinleriyle görüştü, hem de Kültür Mahallesi Muhtarı Mustafa Göker'den aldı. En büyük meselelerinin toplu ulaşım olduğunu belirten Muhtar Göker, altyapı kurumlarına yönelik şikayetlerini de dile getirdi. Göker, altyapı kurumlarının, çalışma yaptıkları alanlara gereken önemi vermediklerini belirterek, kazılan yerlerin üzerini asfaltlamadıklarını ifade etti. Muhtar Göker, pazar yerinin üzerinin kapatılması ve mahalleye bir kültürevi açılması taleplerini de Başkan Mustafa Bozbey'e iletti.

Bölgenin en büyük sıkıntısının Nilüfer içindeki toplu ulaşım olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Nilüfer'de kuzey-güney yönlü ulaşım hattı açması gerektiğini vurguladı. Mustafa Bozbey, “Şehir içi ulaşımla ilgili sıkıntılar yıllardır dile getiriliyor. Biz de bu sorunu yıllardır Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne iletiyoruz. Nilüfer ilçesinde kuzey-güney yönlü bir ulaşım aksı belirlenmeli. Nilüferliler, bu alanlardaki toplu ulaşım aksından yararlanmalı. Daha önce Büyükşehir Belediyesi bu konuda denemeler yaptı ancak yolcu yetersizliğinden dolayı hattı kaldırdılar. Bunun, belirli bir süre denenmesi gerekiyor. Tanıtımı eksik olunca vatandaşlarımız da bu durumdan haberdar olamıyor. Bu hattı açıp, tanıtımını iyi yaparsak, vatandaşlarımız da fazlaca yararlanacaktır. Böyle bir hat olursa Kültür Mahallesi'nden Ataevler ve Özlüce mahallelerine insanlar rahatça gidebilir” dedi.

Kuzey-güney yönlü bir toplu ulaşım hattının oluşturulmasıyla birlikte insanların Nilüfer ilçesi içinde bir yerden başka bir yere rahatça hareket edebileceğinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bunu talep ederek, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye bir hattın konmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, alt yapı kurumlarının çalışmalarına yönelik de şöyle konuştu: “Burada alt yapı kurumlarıyla ilgili büyük sıkıntı var. Bölgede altyapı kurumlarının zamanında çalışmalarını tamamlamaması, kazmış oldukları sokakları zamanında asfaltlamaması gerçekten büyük bir sorun. Bu meseleyi yıllardır ifade ediyoruz ancak bir netice alamadık. Bunu, alt yapı kurumları toplantısında tekrar dile getireceğiz. Kış mevsimine yaklaştığımız şu günlerde, bu tür durumların iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Yapılması gerekenler, kış mevsimine girerken tamamlanmalı. Böylece hem vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlanır hem de şehrimiz kirlenmez.”

Kültür Mahallesi'nde hizmet üretmeye devam edeceklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, pazar yerinin tadilatını yaparak, daha kullanışlı hâle getireceklerini belirtti. Başkan Bozbey, “Şu an dört mahallemizdeki pazaryerinin üzerinin kapatılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kültür Mahallesi'ndeki pazar yerini de değerlendirmeye alacağız. Beşevler Mahallesi ve Üçevler Mahallesi'nin ortasında önemli bir konuma sahip olan Kültür Mahallemiz'de, kültürevi projesini de önümüzdeki süreçte yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.