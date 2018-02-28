Bozbey öğrencilere inovasyon çalışmalarını anlattı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kariyer Günleri çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Bademli Kampüsü’nde yaklaşık 250 öğrenciyle bir araya geldi. Bozbey, öğrencilere yenilikçi çalışmalar ile teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolunun geleceği yaratmak olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, “Göreve geldiğimizden bu yana Nilüfer’deki bütün canlıları gülümsetmek için çaba gösteriyoruz. Kurum olarak inovasyonu çok önemsiyoruz ve ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gelecekte suni zeka, nano teknoloji, robotik çalışmalar öne çıkacak. Çağın getirdiği yeniliklere hazırlıklı olmalıyız. Yapılan araştırmalara göre 2030 yılında yaklaşık 2 milyon mesleğin kaybolacağından bahsediliyor. Bugün eğitime başlayan çocuklar iş hayatına geçişinde bugünkü mesleklerin yüzde 65’i geçerliliğini kaybedecek” dedi.

Rekabetçi ortamda çok bilgili becerikli insanların tercih edileceğini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, “Gelecek süreç çok zorlu olacak. Kendi görüş ve iddialarınızı sorgulamalı ve eleştirisel düşünceyi benimsemelisiniz. Soru soran araştırma yapan, hipotezler kuran ve test eden, sonuçları raporlayan gençlere ihtiyaç var. Etkili iletişim kolektif çalışma ve sinerjinin önemi daha çok ortaya çıkıyor. Elon Musk, Easton Lachappelle, gibi isimler dünyayı değiştirecek çalışmalar yapıyor. Biz de belediyemizde bir inovasyon merkezi kurduk. Dünya değişirken gençlerden beklentilerimiz büyük. Umudumuz gençlerde” diye konuştu.