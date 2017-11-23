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23 Kasım 2017 18:23

Bozbey: “Sadece kadına değil insana olan şiddet önlenmeli”

“Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı”nda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bzobey, şiddet eğiliminin azalması için okullarda çocukların bilinçlendirilmesiyle çalışmalara başlanması gerektiğini belirterek, “Sadece kadına değil, insana şiddetin önüne geçilmeli” dedi.

Bozbey: “Sadece kadına değil insana olan şiddet önlenmeli”

23 Kasım 2017 18:23


Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Bozbey, Güngör ve diğer davetliler ilk olarak “Gazete Küpürlerinde Kadına Şiddet” sergisini açtı. Daha sonra davetliler, “Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı”na katıldı. Çalıştayın açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son günlerde kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çekti. Her şeyin başının eğitim olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, “Günümüzde kadına yönelik şiddetin azaltması için tüm insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Her şeyin başının eğitimdir ve insana şiddet gösterilmemesi için çocuklar daha okulun ilk yıllarında bilinçlendirilmeli. Çocuk yaştan insanların şiddete karşı bilgilenmesi gerekir. Devlet ve yerel kurumlar şiddetin azalması için mücadele veriyor ama yetmiyor. Rakamlarda azalma yok. Bu konuda uzmanlar insanları bilgilendirilmeli. İnsana şiddetin azalması için yapacak çok işimiz var. Sadece kadına değil, insana şiddet önlenmeli” dedi. Bursa Valisi Yardımcısı Ergun Güngör de çalıştayın açılışında rakamlarla şiddet olayları hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından ‘Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı’ başladı. 4 masa halinde gerçekleşen oturumlarda, şiddetle mücadele için yol haritası belirlenecek. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey de sosyolog olarak oturumlarda yer aldı.


Çalıştay sonunda çıkan sonuç 30 Kasım Perşembe günü Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenecek panel ile masaya yatırılacak.




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