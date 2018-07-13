Bozbey: “Ürünlü’de turizm potansiyeli canlandırılmalı”

Bozbey, mahalledeki Kite Kalesi’nin faaliyete geçirilmesinin Ürünlü’de turizmi canlandıracağını belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2015 yılından bu yana ‘Başkan Burada’ karavanıyla makamını her hafta cuma günü Nilüfer’in bir mahallesine taşıyarak, mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Mahalle ile ilgili meselelerin görüşülerek çözüme kavuştuğu karavanın bu haftaki durağı, Ürünlü Mahallesi oldu. Ürünlü Mahalle Muhtarı Nihat Algan ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, evvela esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Daha sonra karavandaki makamına geçen Başkan Bozbey, burada Muhtar Algan ile mahalle hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yapılan hizmetlerden son derece memnun olduklarını Başkan Mustafa Bozbey’e aktaran Nihat Algan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ürünlü’nün, Nilüfer Belediyesi’nin kuruluşundaki 13 mahalleden biri olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey de, mevkii, tarihi ve toprak verimliliğiyle birlikte büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Bozbey, eski adı ‘Kite’ olan Ürünlü Mahallesi’nin üniversiteye yakın olması, kentin merkezinde yer alması, tescilli yapılara sahip olmasının, Ürünlü’yü özellikli bir konuma getirdiğini belirtti.

Ürünlü Mahallesi’nde bulunan ‘Kite Kalesi’nin, Anıtlar Kurulu tarafından tescili yapılarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da değerlendirilip faaliyete geçirilmesini beklediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Kite Tekfurluğu zamanından kalma, bir kısmı yıkılmış olan kalenin, kalan kısmının korunup düzenlenerek halka açılması ve tarihinin aktarılması, mahallemizin turizm potansiyelini canlandıracaktır” diye konuştu.

Verimli toprakları bulunan Ürünlü Mahallesi’nde tarımın da sürdüğünü ifade eden Başkan Bozbey şöyle devam etti:

“Toprak analizine baktığınızda Ürünlü bölgesi, gerçekten ürünün bol yetiştiği bir bölge. Nilüfer Belediyesi olarak burada Kent Bostanları’nda yapmış olduğumuz tohum sağlıklaştırılması ve tohum elde edilmesine yönelik projelerimizi, mahalle halkıyla bütünleştirerek geleceğe taşımaya özen gösteriyoruz.”

Ürünlü Mahallesi’nden geçen ağır vasıta araçlarının yol açtığı sıkıntıya bir kez daha dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, bu meselenin giderilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Başkan Bozbey şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bir talebimiz olmuştu. Ağır vasıta araçları, mahallemizin tam ortasından geçmekte. Bu da, bazı riskleri beraberinde getiriyor. Ayvalı Dere’nin devamı olan kanalın üzerinden yeni bir çevre yolunun yapılarak İzmir Yolu’na bağlanması, son derece önem arz etmekte. Böylece ağır vasıta araçları, mahallemizin içinden geçmeyecek, sorunlar ve riskler de ortadan kalkmış olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce bu yolu yapmasını bekliyoruz. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine’den almış olduğu yerlerle ilgili çalışmaları var. Bu çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz.”