Bozbey: “Yapacak daha çok işimiz var“

Bozbey, 2017 yılının son muhtarlar toplantısını Misi Kamp Karavan Tesisleri’nde yaptı. Muhtarların demokrasinin uç beyleri olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüfer’i, Türkiye’ye örnek bir yer haline getirdiysek bunu hep birlikte başardık. Yılın sonuna geldik. Bazı projeleri gerçekleştirdik, eksik kaldığımız noktalar da oldu. Son dönemlerde belediye bütçeleri hükümetin aldığı bazı kararlarla küçülmeye başladı. En son 2017 yılı Haziran ayında alınan kararlarla sanayi bölgelerinde emlak vergileri sıfırlandı. En fazla Bursa’da Nilüfer’de sanayi bölgesi var. Bizim artan nüfusa göre yaptığımız stratejik planımızda en önemli gelirlerimiz emlak vergileridir. Devletten alınan pay bütçemizde yüzde 22’yi oluşturuyor. Geri kalanını belediye olarak biz karşılıyoruz. Bütçe gelirlerindeki ani azalış projelerimizde yavaşlamaya yol açtı. 2018 yılının da zor geçeceği görünüyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşın ödemeleri de güçleşiyor. Ama bizler zorluklara rağmen elimizden geleni yapacağız. Vatandaşların talepleri de değişti. Artık şehri geliştirecek ve sosyal-kültürel projeler istenmiyor. Yol, kaldırım, mesleki kurslar, parklar isteniyor. Mesleki kursların talep sıralamasında ilk üç içinde olması işsizliğin de arttığı anlamına gelir. İnsanlar meslek öğrenip iş sahibi olmak istiyor. Gelecek yıl bu alanda çalışmalarımızı fazlalaştıracağız. Yapacak daha çok işimiz var” dedi.

Mahalle komiteleri uygulamasından da bahseden Bozbey, bu sistemin zamanla benimseneceğini ifade ederek, “Bu kent hepimizin. Bizler mahallelinin de yönetim süreçlerine katılması arzusundayız. Demokrasi hemen özümsenecek bir rejim değildir. Alışkanlardan vazgeçmek zaman alır. Mahalle komiteleri projemiz giderek oturuyor. Sistemi uygulayan komitelerimizle örnek işler yaptık. Ülkemizde, demokrasi, özgürlük, barış taleplerinde de düşüşler var. Kurallara uymazsak kaos başlar ve işler karmaşık hale gelir. Nilüfer ailesi olarak hem kurallara uyma noktasında hem de demokrasi, özgürlük taleplerini dile getirme de sözümüz olmalı. 2018 geleceğe umutla baktığımız bir yıl olsun. Yeni yılda da iletişimimizi yitirmeyelim. İletişimi koparmazsak umudumuz, güvenimiz artacaktır” diye kaydetti.

Gölyazı ve Misi’nin kentin tarihi mahalleleri olduğuna da işaret eden Başkan Bozbey, o bölgelerde bütün halkın hakkı olduğunu vurguladı. Bölgelerden birkaç kişinin rant elde etmek istemesine izin vermeyeceklerini kaydeden Bozbey, kurum olarak adil davranmaları gerektiğini söyledi.

Son günlerde Nilüfer Belediyesi Hayvan Barınağı ile ilgili sosyal medyada karalama yapıldığını ifade eden Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır sokak hayvanlarına yönelik örnek çalışmalar yapıyoruz. Birkaç kişi oradan kendine menfaat sağlamak istedi ve başaramayınca saldırıya başladı. Fedakârca çalışan kişilere haksızlık yapılıyor. Orası kişisel hayvanların bakıldığı bir yer değil. Orada sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Aslı olmayan haberler ve ithamlarla çamur atıyorlar” diye konuştu.

Buluşmada muhtarlar da düşüncelerini dile getirdi.