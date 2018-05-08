Bozbey: “Yeni nesil mesleklerle ilgili eğitimler artmalı”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışanlarla öğle yemeklerinde bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye personelinin motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleşen buluşmalarda, uygulamalarla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor. Bu kapsamda Başkan Bozbey, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız’ın da katıldığı yemekte, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Bozbey’e bilgi verdi.

İş ve Meslek Edindirme Bürosu ile ilgili vatandaşlara en doğru işi bulmayı amaçladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Yapay zekanın tartışıldığı bir ortamda çalışanların da işle ilgili kaygıları ortaya çıkmış durumda. En fazla işsizliğin üniversite mezunları arasında yaşandığı bir ülkedeyiz. İşsizlik sorununun aşılması için yeni nesil mesleklerle ilgili eğitim programları hazırlamamız gerekiyor. Üniversite sayısında gitgide artış olması, belirli alanlarda üniversite mezunu arkadaşlarımız ilerde ya çocuk bakacak, ya temizlik yapacak ya da park bahçede çalışacak. Üniversitelerin işletme bölümlerinden binlerce kişi mezun oluyor, ama bunun karşılığında sadece yüzlercesi iş bulabiliyor. Üniversitelerde 300 bin kontenjan boş kaldı. Eğitim sisteminde iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Bütün aileler çocuğunun üniversite mezunu olmasını istiyor ancak ilkokul aşamasında rehber öğretmenler eşliğinde yeteneklerine göre yönlendirilmesi gerekiyor. Yapay zekanın tartışıldığı bir ortamda normal çalışanların da işle ilgili kaygıları ortaya çıkmış durumda” diye konuştu.

Yaptığı görüşmelerde vatandaşların en çok iş talebinde bulunduğuna dikkat çeken Bozbey, “Toplum öyle hale geldi ki, ‘Hiç çalışmadan nasıl geçineceğim’ diye düşünen insan sayısı az değil. Ama biz geleceğin meslekleriyle ilgili hazırlık yaparsak, çalışmaya istekli olan kesimi yönlendirebileceğimiz alan olur. Bu konuyla ilgili sanayici ne istiyor onu bilmemiz gerekiyor. Bursa sanayisinin yüzde 80’i Nilüfer’de. Onların nasıl bir personel istediklerini bilirsek, çok daha verimli bir iş yapmış oluruz. Kurum olarak İş ve Meslek Edindirme Bürosu’nun daha fazla insana iş olanağı oluşturabilmesi için yeni nesil işlere yönelmesi gerekiyor. Bazı meslekler var ki insan eliyle yapılmak zorundadır, ama bazı meslekler var ki çağımızın gerekliliği haline geliyor. İşte bunları bulup gençleri yetiştirebilirsek, o gençleri, o iş alanlarıyla buluşturabilirsek en faydalı işi yapmış oluruz” dedi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görevinin insan kaynağını en iyi şekilde yönetmek olduğunu da söyleyen Bozbey, “Biz burada ne az insanın çalışmasını, ne de fazla insan çalışmasını arzu ediyoruz. İşe göre yeterli kişilerin çalışmasını arzu ediyoruz” dedi.