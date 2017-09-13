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13 Eylül 2017 19:06

Bozbey’den Ak’a ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Bursa’ya tayin olan Osman Ak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozbey’den Ak’a ziyaret

13 Eylül 2017 19:06


Nilüfer’deki Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, belediye başkan yardımcıları Yalçın Işıkyıldız, Nazlı Yazgan ve Adil Kayaoğlu da hazır bulundu. Osman Ak’a başarı dileklerini ileten Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa’ya hoş geldiniz” dedi.


Emniyet güçlerinin çalışmaları sayesinde Nilüfer’in, güvenli bir şehir olduğunu belirten Bozbey, “Huzur ve güven ortamını sağlamak için 24 saat görev yapan emniyet personelimize sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak emniyet güçlerimize bugüne kadar destek olduk, destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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