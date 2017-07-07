Bozbey’den Bursagaz’a ziyaret

Bozbey ve Rapp, Bursa’yı daha ileriye götürmek için ortak çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp’ı Esentepe Kavşağı’nda bulunan Bursagaz Genel Müdürlük binasında ziyaret etti. Bozbey, iki kurumun Bursa’ya değer kazandırmak için çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, “Bursa için ortak çalışan kurumlarız. Birbirimizle ortaklaştırdığımız bu anlayışı sürdürmek için sık sık bir araya gelmemiz gerekiyor. Her ne kadar Bursagaz şirket olsa da halka hizmet eden bir kurum. Bursalılara verdiğiniz hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz, ama birlikte yapacağımız çok işimiz var” dedi.

Temiz bir gelecek için Nilüfer Belediyesi’nin Avrupa Komisyonu’nda Başkanların İklim Değişikliği Uyumu Sözleşmesi’ne imza attığını kaydeden Bozbey, “2020 yılına kadar karbon salımını yüzde 20 azaltmayı hedefleyen Başkanlar Sözleşmesi’nin altına imza attık. Doğalgaz olmayan yerlerde kömür yakılmasının önüne geçmek için o alanlara da doğalgaz götürülmesini arzu ediyoruz. Yaklaşık iki yıl önce yapmış olduğumuz hesaplamada 780 bin ton karbon salımı ayak izi tespit ettik ve bu rakamın içerisinde fabrikalar yer almıyor. Artan nüfusu da dikkate alarak 2020 yılında bu rakamı 1 milyon ton olarak hesaplıyoruz. Bunun yüzde yirmisi olan 200 bin tonu nasıl azaltacağımızı da projelendirdik ve bunların içerisinde doğalgaz da var ve temiz hava bizim için önemli” diye konuştu.

Bozbey, Nilüfer’in kırsal bölgelerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşların sıklıkla mahallelerine doğalgaz gelmesini talebinde bulunduğunu iletti.

Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp da Başkan Bozbey ve ekibinin ziyaretinden mutluluk duyduğunu kaydederek, “Bursa için ortak sorumluluğumuz her zaman daha ileriye ve daha iyisini başarmak. O yüzden ortak çalışmalara ve projelere destek vermeye hazırız” şekline konuştu.

Mahallelerden gelen talepleri değerlendirdiklerini kaydeden Markus Rapp, “Yatırım planlarımız, projelerimiz var ve yoğun olarak bu konu üzerine çalışıyoruz. Çalışmalarımızı tamamladığımızda sizinle birlikte bir açılış programı düzenlemek isteriz” dedi.

Ziyaretin sonunda Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp, konuklarına LEED sertifikasına sahip ve kendi enerjisini üreten genel müdürlük binasını gezdirdi.