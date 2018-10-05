Bozbey'den çağrı: “Ertuğrul'a okul yapılması için her şey hazır”

"Başkan Burada" karavanıyla makamını Ertuğrul Mahallesi'ne taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, bölgenin en büyük meselesinin okul ihtiyacı olduğunu söyledi. Bozbey, “Yerimiz, projemiz ve hayırseverimiz hazır. Sayın valimizin bu konuyu gündeme alınmasını arzu ediyoruz” dedi.

Karavanıyla makamını her hafta bir mahalleye taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in bu haftaki durağı Ertuğrul Mahallesi oldu. Esnafı ziyaret ederek sohbet eden Başkan Bozbey, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Daha sonra Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Kaya Ali Kamber ile karavandaki makamında bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, talep ve önerileri ilgili müdürlere anında iletti. Ertuğrul Mahallesi'nde en büyük sorunun okul ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, Bursa Valiliği'ne ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Bölgedeki öğrencilerin, maalesef diğer mahallelerdeki okullara gitmesi en büyük sorunumuz. Mahalle halkımız, muhtarımız ve mahalle komitemiz mahalleye okul yapılması talebini bizlere iletti. Biz de sayın valimize ilgili müdürlere zaman zaman bu meseleyi dile getirdik. Okul yapılması için yerimiz, hatta projemiz hazır. Bu konuda bir hayırseverimiz de var. İmzalar atıldı ancak henüz bir çalışmanın başlamamış olması, mahalle halkı açısından sorun. Sayın valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bu konuyu gündeme almalarını istiyoruz. Burada okulun bir an önce yapılarak, eğitim öğretim faaliyetine başlaması en büyük arzumuz. Yerel yönetim olarak her türlü desteği verdik, destek vermeye de devam edeceğiz.”

Diğer meselelerin de takipçisi olduklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Ertuğrul, yaşanabilecek mahallelerimizden bir tanesi. Mevkii itibariyle zaman zaman trafik açısından sıkıntılar yaşanabiliyor ancak bunlar da büyük ölçüde çözümlenmiş durumda. Diğer meseleleri de hallederek mahalle halkımızın bundan sonra da gülümsemesi için projelerimizi burada uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gün boyu çalışmalarını Ertuğrul Mahallesi'nde yürüten Başkan Bozbey, çok sayıda vatandaşı da karavandaki makamında ağırladı.