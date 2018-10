Bozbey'den din görevlilerine teşekkür

Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.

Halk Evi'ndeki ziyarette din görevlileri de yer aldı. Her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda belirli konulara dikkat çekildiğini belirten Müftü Mehmet Öztürk, bu seneki temanın “Yanınızda Olan Birileri Var” sloganıyla “Din Hizmetine Adanmış Ömürler” olduğunu ifade etti. Acı ve tatlı günde, hayatın her anında din görevlilerinin, vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Öztürk, “Bu vesileyle teşkilat mensupları olarak bizleri makamınızda ağırladınız. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Camiamız, din hizmetlerimiz, kurumumuz, camilerimiz ve hocalarımızın talepleri karşısında her daim desteğinizi gördük. Bundan sonra da gerek müftülük gerekse de Kur'an kurslarımız ve camilerimiz olarak desteğinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey “Biz, inançlı insanlarız. İnancımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada özellikle din görevlisi arkadaşlarımızın emeği olduğunu görüyoruz. Hayatımızın her anında bilhassa insanların Kur'an'ı aslına uygun şekilde öğrenmeleri adına çaba gösteren bütün din görevlilerimize teşekkür ediyorum. Bizim kitabımız tektir. Başka da kitap yoktur. Bu inançtayız. Yorumlar, Kur'an'ı reddedecek ya da Kur'an'ın dışına çıkacak bir anlayışta olmamalı, buna izin verilmemelidir. Bu hassasiyeti bütün din görevlisi arkadaşlarımızın gösterdiğine inanıyorum” dedi.