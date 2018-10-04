Bozbey'den Gölyazı halkına sitem

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gölyazı'da kentin dinamiklerinin katılımı ile yapılan toplantı karşısında mahalle halkının tutunduğu tavra sitem etti. Bozbey, “Gölyazı halkı onları bağrına basamadı. Oysa ki geleceğin turizmde olduğunu bilerek, çalışmalara destek vermeleri lazım” dedi.

Nilüfer Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Halk Evi'nde bulunan Nilüfer ‘Barış Meclisi'nde gerçekleştirdi. Birçok madde ve önergenin karara bağlandığı toplantı öncesi Başkan Mustafa Bozbey, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Geçen günlerde Gölyazı'da yapılan turizmcilerin bir araya geldiği kulüp toplantısına değinen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gölyazı halkının tutumuna sitem etti.

Gölyazı'nın geleceği turizmde

2010 yılından beri Gölyazı'nın turizmden hak ettiği değeri alması için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Geçtiğimiz günlerde bölgede turizmcilerin biraraya geldiği bir toplantı yapıldı. Vali, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa'daki çok sayıda iş insanı, Gölyazı için bir araya geldi. Ama üzülerek söylüyorum ki, Gölyazı halkı onları bağrına basamadı, bu da benim üzüntümdür. Daha farklı karşılayabilirlerdi. Bu iş insanları oraya restoran, otel yapmak için gelmedi. Sadece ‘Bursa turizmine nasıl katkı sağlayabiliriz, nasıl destek verebiliriz?' anlayışıyla oraya geldiler. Ama orada başka görüşler oluştu. Gölyazı halkı kendi bölgesine sahip çıkmalı ve değerini bilmeli. Gölyazı halkının, bölgenin geleceğinin turizmde olduğunu bilmesi gerek. Yapılan çalışmalara katkı ve destek vermesi lazım. Bunu yaparak, gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sürme şansı verebilirler. Aksi olursa başkası gelir, onlar da bakarlar. O insanları oraya isteseniz, toplayamazsınız. Kendi menfaati için gelmediler. Sadece Bursa turizminin gelişmesini ve Gölyazı'ya katkı sağlamak istediler. Farklı bir amaçları yoktu” dedi. Başkan Bozbey'in açıklamalarının ardından meclis gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.