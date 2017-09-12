Bozbey’den İlçe Emniyet Müdürü Akan’a ziyaret

Başkan Mustafa Bozbey, başkan yardımcıları Yalçın Işıkyıldız, Bukle Erman, Nazlı Yazgan, Ahmet Çakıcı ve Adil Kayaoğlu ile birlikte Nilüfer’in yeni İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan’ı makamında ziyaret etti. Geçen ay Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ufuk Akan’a hayırlı olsun dileklerini ileten Mustafa Bozbey, yeni görevinde de başarılar diledi. Bozbey, “Hepimiz, vatandaşlarımıza hizmet için buradayız. Şehirde huzur ve güven ortamının olması çok önemli. Nilüfer Belediyesi olarak diğer kurumlarla olduğu gibi İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile de birçok ortak projeye imza attık. İnanıyorum ki sizin nezdinizde, aynı anlayışla bu güzel çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Bursa’yı iyi tanıdığını ifade eden Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan da, “Maksadımız huzur ve güven ortamını oluşturarak daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Daha fazla araştırarak, kaliteyi artırmak için çabalayacağız” şeklinde konuştu.