Bozbey'den inşaat mühendislerine kongre desteği

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek, düzenleyecekleri 10. Beton Kongresi için destek istedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret etti. Oda çalışmaları ile ilgili bilgi veren Mehmet Albayrak, Bursa ve İstanbul şubeleri tarafından 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan Uluslararası 10. Beton Kongresi için de destek talebinde bulundu. Betonun Türkiye'de en çok kullanılan yapı malzemesi olduğuna dikkat çeken Albayrak, “Türkiye, 100 milyon metre küpün üzerinde yıllık hazır beton üretimi ile Avrupa ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülke konumundadır. Beton üretiminde nicelik kadar niteliğin de önemini bilen İnşaat Mühendisleri Odası beton teknolojisindeki son gelişmeleri bu kongrede ele alacak” dedi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey de, “Türkiye'de betonun önemini biliyoruz. Bu tür teknik kongrelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kurum olarak Uluslararası 10. Beton Kongresi için gereken desteği vermeye hazırız” diye konuştu.