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08 Ağustos 2018 11:40

Bozbey’den milli boksör Arslan’a destek ve moral

Kick boks müsabakalarında uluslararası başarılara imza atan Bursalı boksör Ferhat Arslan, unvan koruma maçı öncesinde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek, moral depoladı.

Bozbey’den milli boksör Arslan’a destek ve moral

08 Ağustos 2018 11:40


Dünya Boks Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda iki altın kemer kazanan millî boksör Ferhat Arslan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’nde bulunan makamında ziyaret etti. Fransa’da düzenlenecek unvan koruma maçı öncesinde Başkan Bozbey ile görüşerek moral depolayan Arslan, desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ringde Bursa’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiği için tebrik etti. Mustafa Bozbey, "Göreve geldiğimizden bu yana Nilüfer’in spor kenti olması için bir çok projeye imza attık. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekle bu hedefimize hızla yürümekteyiz. Spor kenti Nilüfer’de elde edilen ferdî başarılar da göğsümüzü kabartıyor. Sporun her alanına destek veren bir kurum olarak sporcularımızın yanındayız" dedi.




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