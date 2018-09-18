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Bozbey'den okullara ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni eğitim öğretim döneminin başında öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.


Başkanı Mustafa Bozbey, başkan yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ve Nazlı Yazgan ile birlikte ilçedeki okulları ziyaret etti. Okul hakkında bilgi alan Bozbey, daha sonra okul heyecanı yaşayan birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Başkan Bozbey, onlara armağanlar verdi. Sınıfları ziyaret eden Başkan Bozbey, öğrencilere hediye verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerden biri de yaptığı çalışmayı Başkan Bozbey'e hediye etti


Yeni eğitim öğretim döneminin, bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozbey şöyle konuştu:


“Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların eğitimli fertler olarak yetişmeleri ülkemiz açısından da çok önemli. Her çocuğun kaliteli eğitim alma hakkı var. Her şeyin başı eğitim. Dünya aldığı eğitimle bu çağı en iyi şekilde yaşıyor. Eğer biz eğitim kalitemizi geliştiremezsek çok gerilerde gideriz” dedi.

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