Bozbey'den Vali Canbolat'a hayırlı olsun ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın yeni Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Konya'dan Bursa'ya tayin olan Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız, Bukle Erman, Ahmet Çakıcı, Nazlı Yazgan ile Adil Kayaoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, Vali Canbolat'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Nilüfer hakkında Yakup Canbolat'a bilgiler veren Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin “Önce insan” anlayışıyla hayata geçirdiği projeleri ile çalışmalarını da anlattı.

Vali Yakup Canbolat ile birlikte hem Bursa'ya hem de Nilüfer'e güzel hizmetleri şehir yöneticileri olarak birlikte vereceklerini belirten Başkan Bozbey, “Valimizin desteğiyle birlikte, Nilüfer özelinde de eksik olan işlerimizi bir an önce tamamlayıp, vatandaşımızın gülümseyecek hale gelmesini hep beraber sağlamış olacağız. Valimize teşekkür ediyoruz. Kendisi çok ilgilendi. Bursa'yı kısa süre içinde tanımış olması, ayrıca Nilüfer'i özel olarak gündemine alarak tanımış olması bizleri de son derece mutlu etti. Kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.