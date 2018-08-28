Bozbey’den yerli üretim ve tüketime tam destek

Bursa Kalite Birliği (KALBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Başkan Vekili Mustafa Karaman ile Türk Standartları Enstitüsü TSE Bursa Bölge yetkilileri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. Yerli üretim ve ürün kullanımına teşvik amacıyla hayata geçirdikleri milli ses ver projesi hakkında bilgi veren Erkan Işığıçok ile Milli Ses Ver Projesi Koordinatörü Mustafa Karaman, Başkan Bozbey’den destek istedi. Yerli üretimin Türkiye’de çok azaldığına dikkat çeken Işığıçok, “2 yıl önce başlattığımız ‘milli ses ver’ projemizde sizleri de yanımızda görmek istedik. 2018-2019 yılında bu anlamda tüm kurumların bu projeye destek vermesini isteyeceğiz. Kurumlarımız bu projeye sahip çıkarsa bu bilincin halka yayılması daha kolay olacaktır. Yerli üretim ve tüketimi arttırırsak Türkiye refah seviyesine ulaşacaktır” dedi.

Bursa Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Proje Koordinatörü Mustafa Karaman da, “Yerli üretimi devletin desteklemesini istiyoruz. Tüketiciler yerli ürünleri tüketmeli. Yerli üretim, yerli tüketim ülkemizin geleceği için çok önemli. Dışa bağımlı bir ülke ne kadar güçlü olabilir. Topyekun bayrağımıza ve haklarımıza sahip çıkın diyoruz” diye konuştu.

Bu önemli projelerinden dolayı Bursa Kalite Birliği’ni kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, “Milli ekonomiye sahip çıkma konusu çok önemli bir proje. 2003 yılında ülkede ilk defa ‘dilimiz kimliğimiz’ dedik. Dilimizi koruma adına Bursa‘da Türkçe tabela için mücadeleye başladık. Ekonominin güçlü olması için yerli ekonominin de güçlü olması gerek. Yerli üretim ve tüketim bilinci için eğitim de şart. Kurum olarak biz ihalelerimizde TSE damgası şartı koşuyoruz. Milli ses ver projesine biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Türkiye’nin ekonomik ortamında yerli üretimin ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Tüketici olarak da alışkanlıklarımız değişmeli ve herkes duyarlı olmalı. Yerli üretim ve tüketimi halk ve devlet olarak desteklersek ülkemiz kısa sürede bu krizi aşar” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Işığıçok ve beraberindekiler Bozbey’e proje kapsamında günün anısına Türk bayrağı hediye etti.