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17 Temmuz 2018 12:38

Bozbey’e bisiklet desteği için teşekkür plaketi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” projesine verdiği destekten için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür plaketi verdi.

Bozbey’e bisiklet desteği için teşekkür plaketi

17 Temmuz 2018 12:38


Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Eğe, Sağlıklı Kentler Birliği Nilüfer Koordinatörü Necla Yörüklü ile Nilüfer Belediyesi Bisikletli Kartallar ekibinden zabıtalar da yer aldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına dikkat çekmek maksadıyla düzenledikleri Haydi Çocuklar Bisikletle Okula Projesi’ne verdiği büyük destekten dolayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür plaketi verdi.


Sağlıklı Kentler Birliği çalışmalarının kentlere önemli katkılar sunduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, projelere ortak olmaya devam edeceklerini ifade etti. Dünyanın en çevreci ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmakta öncü olmak, çalışmaları daha da kolaylaştırmak ve çevreyi korumak amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Bisiklet Kartalları ekibini oluşturduklarını belirten Başkan Bozbey, Nilüfer’de bisiklet yolu uzunluğunun 153 kilometreyi aştığına da dikkat çekti. Başkan Bozbey, “Bütün canlıların yaşamına ve kullanım alanlarına saygılı olmak temel stratejilerimizden bir tanesi. Bisiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. En büyük hedefimizi de şehirdeki bisiklet yolu uzunluğunu ve elbette bisiklet kullananların sayısını artırmak” dedi.




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