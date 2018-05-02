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02 Mayıs 2018 15:41

Bozbey’e “Emek Ödülü”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tiyatro alanındaki çalışmalar sebebiyle ‘Emek Ödülü’ne değer görüldü.

Bozbey’e “Emek Ödülü”

02 Mayıs 2018 15:41


Yeni Tiyatro Dergisi’nin geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin en iyi ödülleri arasında kabul edilen, 6. Emek ve Başarı Ödülleri (2018) sahiplerini buldu. Beşiktaş’taki Fulya Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, çok sayıda tiyatro sanatçısı ve tiyatrosever katıldı.


“Emek” kavramına da vurgu yaparak bu alanda da ödüller veren, 6. Emek ve Başarı Ödülleri’ne değer görülenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vardı.


Başkan Bozbey, tiyatro alanında yapılan çalışmalar sebebiyle Emek Ödülü’ne lâyık görüldü.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ödülünü, Nilüfer Belediyesi Koordinötürü Dr. Sibel Özer teslim aldı.




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