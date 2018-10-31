Bozbey'in gönlü Nilüfer'den yana

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, adaylık ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, "Genel merkez veya genel başkanımız nasıl bir karar verir, durumları ileteceğiz. Onların doğru kararı vereceğini biliyorum. Bizim için üç seçenek var, Büyükşehir de olur, Nilüfer de olur, ama eve de döneriz. Görüyorum ki eve dönüşün önüne ket koyuyorlar" dedi. Bozbey, kendisini bir dönem daha Nilüfer'de görmek isteyen ve bu sebeple CHP Genel Merkezi'ne giderek teveccühlerini ileten muhtarlara da teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret etti. Samimi ortamda geçen ziyarette soruları cevaplayan Bozbey, adaylık iddialarına açıklık getirdi.

Dün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edip kendisi için bir dönemlik daha vize isteyen muhtarlara teşekkür eden Bozbey, "Yıllardır, muhtarlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de en kapsamlı, en iyi çalışan ve onlarla birlikte hareket eden tek belediye Nilüfer Belediyesi. Yaklaşık 20 yıla yakın 3-4 ayda bir muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Birbirimizi eleştiriyoruz. Eleştiriye açığız. Muhtarlarımız ve mahalle komitelerimizin söyledikleri bizim için çok önemli. Muhtarlarımızın bizi bir dönem daha Nilüfer'de görme isteğini son derece doğal karşılamamız lazım. Bana da geldiler ve teşekkür ettim. Demek ki doğru iş yapmışız. Bizimle tekrar beşinci dönemde çalışma isteğini iletmeleri beni duygulandırdı. Onlar da genel merkeze gidip, bu isteklerini dile getirme arzusunu iletmişlerdi. Bende, 'siz bilirsiniz' dedim. Onlar, 'biz gideceğiz, isteğimizi ileteceğiz' dediler. Ben de duyduğum kadarıyla gitmişler, görüşmüşler. Neticede hem muhtarlarımız, hem halktan bir çok insanın 'sizi, tekrar Nilüfer'de görmek istiyoruz' demeleri, büyük baskı oluşturmaları önemli. Genel merkez veya genel başkanımız nasıl bir karar verir, durumları ileteceğiz. Onların doğru kararı vereceğini biliyorum. Bizim için üç seçenek var, Büyükşehir de olur, Nilüfer de olur, ama eve de döneriz. Görüyorum ki eve dönüşün önüne ket koyuyorlar" dedi.

"En sağlıklı kararın genel başkanımız tarafından verileceğine inanıyorum"

Anketlerde adının Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçtiği hatırlatılması üzerine Bozbey, "Anketler önemli. Bütün araştırma yapan arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Seçime daha 5-6 ay var. Daha adayların belli olmadığı bir ortamda anketi "şu kesindir" diye yorumlama imkanımız yok. Sadece ihtimal dahilindedir diyebilirsiniz. Mustafa Bozbey aday mı? Daha muamma. Karşı tarafta şu an aday yok. Ortada net olmayan bir şeyi siz araştırıyorsunuz. Anketöre yanıt veren kişi, "ya aday olmazsa, ne diyeceğim, ya olursa nasıl söyleyeceğim" diyor. Bu ikilem de var. Kesin adaylar belli olursa, daha net ortaya çıkar. Şu anda olmayan bir şeyi gündeme getirmenin esprisi yok. Biz önümüze bakacağız. Biz bugüne kadar hedeflediğimiz hizmetlerin yüzde 80-90'ını geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En sağlıklı kararın genel başkanımız tarafından verileceğine inanıyorum" diye konuştu.