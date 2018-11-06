Bozbey'in Meksikalı konukları

Bursa Dostluk Derneği'nin Meksika'dan gelen konukları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Bozbey, bu tür ziyaretlerin kültürler arası ilişkileri daha da artırdığına dikkat çekti.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Bursa Dostluk Derneği'nin (Friendship Force Bursa) Meksika'dan gelen misafirleri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Bursa Dostluk Derneği Başkanı Hülya Arifoğlu ve Meksika'dan gelen Coatepec Friendship Force Başkanı Nora Zavala Loper'in yer aldığı heyetin ziyaretinde Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey de yer aldı.

Meksikalı konukların ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini söyleyen Başkan Bozbey, Bursa ve Nilüfer hakkında bilgi verdi.

Göreve geldiği 1999 yılından itibaren Nilüfer'in nüfusunun 4,5 kat arttığına dikkat çeken Bozbey Nilüfer'in Bursa'nın merkezi hâline geldiğini söyleyerek, “Nilüfer eğitim, kültür-sanat, spor şehri oldu. Yine bu kentte yılın her günü saat 14.00'de Şiir Kulesi'nde şiir okunuyor. Şiir Kulesi, özelliği bakımından dünyada tek olma özelliği taşıyor. Kentimizde yaptığımız son araştırmada yaşayanların yüzde 84'ü mutlu. O yüzden gülümseyin Nilüfer'desiniz” diye konuştu.

Bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, kültürler arasındaki bağın gelişen teknolojiyle daha da güçlendiğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Dostluk Derneği Başkanı ve Meksika Coatepec Friendship Force Başkanı Nora Zavala Loper'e Atatürk portresi hediye etti.