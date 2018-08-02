Bozbey’in üniversiteye kadar kesintisiz bisiklet yolu hayali

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile koordineli hareket eden Bursa’daki bisiklet dernekleri ve gruplarının başkanları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Bursa’daki 7 ayrı bisiklet grubu ve derneğinin başkanı yer aldı. Sağlık, ekonomi, ulaşım, çevre ve turizm açısından bisikletin faydaları ile bisikletlilerin ihtiyaçları konusunda Başkan Mustafa Bozbey’e sunum yapan bisiklet tutkunları, Türkiye’de ve dünyada yaşanan bisiklet kazalarına da dikkat çekti. Bisikletlilerin, araç sürücüleri tarafından trafikte fark edilmesine yönelik dünyada uygulanan çalışmalardan örnekler veren grup ve dernek başkanları, bu çalışmaların Bursa’da da uygulanmasını istediklerini belirttiler. Bisiklet grupları ve derneklerinin başkanları, bu konuda üzerlerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduklarını söylediler.

Nilüfer Belediyesi olarak en çevreci araç olan bisiklete büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey de, bisikletin ulaşım, spor ya da hobi amaçlı kullanımını yaygınlaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve hayata geçirmeye de devam edeceklerini ifade etti. Başkan Bozbey, bu kapsamda yapılacak çalışmalara da büyük destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Nilüfer’de bisiklet yolu uzunluğunun 153 kilometreye ulaştığına dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, trafikte, bisikletlilere yönelik ikaz levhaları olması gerektiğini söyledi.

Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’da yaya ve bisiklet öncelikli yolun sadece Nilüfer’de olduğunu hatırlattı.

Bisiklet konusunda iki hayalini paylaşan Başkan Mustafa Bozbey bu hayallerinden birinin

Orhaneli Kavşağı’ndan Uludağ Üniversitesi’ne kadar olan yolda, kesintisiz bisiklet yolunun yapılması olduğunu belirtti. Başkan Bozbey, “Böyle bir yol, bisiklet kullanımını büyük oranda artırır” dedi.

Başkan Bozbey, diğer bir hayalini de şu ifadelerle anlattı:

“Misi’den Gölyazı’ya uzanan 310 kilometrelik ulaşım ağına sahip Mysia Yolları parkurunun, Uluabat Gölü çevresinde yapılacak bir bisiklet yolu parkuruyla birleştirilmesi, bölgenin turizm potansiyelini artırır. Bisiklet tutkunlarını çekim merkezi haline getirebilecek proje ile hem Nilüfer, hem Karacabey, hem de Mustafakemalpaşa bisiklet turizminden nasibini alır.”