Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 10:55

Bozbey’in üniversiteye kadar kesintisiz bisiklet yolu hayali

Bursalı bisiklet tutkunları ile bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhaneli Kavşağı’ndan Uludağ Üniversitesi’ne kadar olan yolda, kesintisiz bisiklet yolu yapılmasının en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Bozbey’in üniversiteye kadar kesintisiz bisiklet yolu hayali

02 Ağustos 2018 10:55


Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile koordineli hareket eden Bursa’daki bisiklet dernekleri ve gruplarının başkanları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Bursa’daki 7 ayrı bisiklet grubu ve derneğinin başkanı yer aldı. Sağlık, ekonomi, ulaşım, çevre ve turizm açısından bisikletin faydaları ile bisikletlilerin ihtiyaçları konusunda Başkan Mustafa Bozbey’e sunum yapan bisiklet tutkunları, Türkiye’de ve dünyada yaşanan bisiklet kazalarına da dikkat çekti. Bisikletlilerin, araç sürücüleri tarafından trafikte fark edilmesine yönelik dünyada uygulanan çalışmalardan örnekler veren grup ve dernek başkanları, bu çalışmaların Bursa’da da uygulanmasını istediklerini belirttiler. Bisiklet grupları ve derneklerinin başkanları, bu konuda üzerlerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduklarını söylediler.


Nilüfer Belediyesi olarak en çevreci araç olan bisiklete büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey de, bisikletin ulaşım, spor ya da hobi amaçlı kullanımını yaygınlaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve hayata geçirmeye de devam edeceklerini ifade etti. Başkan Bozbey, bu kapsamda yapılacak çalışmalara da büyük destek verdiklerini sözlerine ekledi.


Nilüfer’de bisiklet yolu uzunluğunun 153 kilometreye ulaştığına dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, trafikte, bisikletlilere yönelik ikaz levhaları olması gerektiğini söyledi.


Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’da yaya ve bisiklet öncelikli yolun sadece Nilüfer’de olduğunu hatırlattı.


Bisiklet konusunda iki hayalini paylaşan Başkan Mustafa Bozbey bu hayallerinden birinin


Orhaneli Kavşağı’ndan Uludağ Üniversitesi’ne kadar olan yolda, kesintisiz bisiklet yolunun yapılması olduğunu belirtti. Başkan Bozbey, “Böyle bir yol, bisiklet kullanımını büyük oranda artırır” dedi.


Başkan Bozbey, diğer bir hayalini de şu ifadelerle anlattı:


“Misi’den Gölyazı’ya uzanan 310 kilometrelik ulaşım ağına sahip Mysia Yolları parkurunun, Uluabat Gölü çevresinde yapılacak bir bisiklet yolu parkuruyla birleştirilmesi, bölgenin turizm potansiyelini artırır. Bisiklet tutkunlarını çekim merkezi haline getirebilecek proje ile hem Nilüfer, hem Karacabey, hem de Mustafakemalpaşa bisiklet turizminden nasibini alır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç