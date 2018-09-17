Bozüyük heyeti Fetih Müzesi'ne hayran kaldı

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin son ziyaretçileri Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve oldu.

Müzenin son ziyaretçileri Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna oldu. Bozüyüklü heyete panoramik müzeyi gezdiren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, misafirlere müzenin girişinde sergilenen Bursa'daki önemli olayların resmedildiği 16 büyük tablo hakkında bilgi verdi. Daha sonra bina içindeki kütüphane, okuma ve sinema salonlarını gezen Bozüyük heyeti dev kubbe içine çıktığında ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı müzenin heyecan verici olduğunu belirten Başkan Fatih Bakıcı ‘‘Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bizleri geçmişe götürüp, ecdadımızın bu toprakları nasıl aldığını film şeridi gibi aktaran bir proje olmuş. Bursa'ya değer katacak bu projenin yapılışında başından sonuna kadar emeği geçen tüm personel ve Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyor, nice projeler gerçekleştirmelerini temenni ediyorum'' dedi.