Lig Play-Off Final maçında Gazişehir Gaziantep’u penaltılarla 5-4 yenen BŞB. Erzurumspor kupayı kaldırdı.

Gazişehir Gaziantep ile BŞB. Erzurumspor, Lig Play-Off Final maçında Bursa’da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren maç, uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan BŞB. Erzurumspor, kupayı kaldırarak Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Gazişehir Gaziantep tarafında büyük hüzün yaşanırken, BŞB. Erzurumspor kupayı kaldırmanın sevincini taraftarlarıyla paylaştı.