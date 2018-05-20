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20 Mayıs 2018 00:51

BŞB. Erzurumspor kupayı kaldırdı

Spor Toto 1.

BŞB. Erzurumspor kupayı kaldırdı

20 Mayıs 2018 00:51

Lig Play-Off Final maçında Gazişehir Gaziantep’u penaltılarla 5-4 yenen BŞB. Erzurumspor kupayı kaldırdı.


Gazişehir Gaziantep ile BŞB. Erzurumspor, Lig Play-Off Final maçında Bursa’da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren maç, uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan BŞB. Erzurumspor, kupayı kaldırarak Süper Lig’e yükselen son takım oldu.


Gazişehir Gaziantep tarafında büyük hüzün yaşanırken, BŞB. Erzurumspor kupayı kaldırmanın sevincini taraftarlarıyla paylaştı.




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