Bursa iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor. Son olarak BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki ve KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl da İbrahim Burkay’ı ziyaret ederek, Bursa iş dünyasının yakalamış olduğu çıkışın yeni dönemde de devam etmesini istedi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, BTSO öncülüğünde çarşıda büyük bir değişimin yaşandığını söyledi. İbrahim Burkay’ın seçimler öncesinde taahhüt ettiklerini birer birer yerine getirdiğini ifade eden Özyıldırım, özellikle Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin Türkiye’ye örnek bir proje haline geldiğine dikkat çekti. Çarşı esnafının daha önce hiçbir dönemde BTSO tarafından böylesine destek görmediğini söyleyen Özyıldırım, “İbrahim Bey tam bir çarşı sevdalısı. Çocukluğu çarşılarda geçmiş, çarşının içinden gelen bir isim ve bizlerin sorunlarını çok daha iyi biliyor. Dört yıllık başkanlık döneminde de çok önemli hizmetleri oldu. Biz kendisine gerçekten müteşekkiriz. Seçim döneminde de bizim desteğimiz net olarak kendilerinedir. İbrahim Burkay’ın başkanlık görevine devam etmesi, ortak akıl anlayışının sürdürülmesi hem çarşımız, hem de Bursa’mız için en isabetli karar olacaktır” şeklinde konuştu.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki ise BUTTİM’e cazibe merkezi kimliği kazandırmak adına çalıştıklarını söyledi. BTSO’nun da İbrahim Burkay’la birlikte BUTTİM esnafına önemli destekler sağladığını belirten Başkan Tiryaki, “BTSO sayesinde BUTTİM’e iki kez alım heyeti geldi. Biz bunları daha önce hiç yaşamamıştık. Hem İbrahim Başkan hem İsmail Başkan bizlerle çok ilgilendi. Önümüzdeki süreçte de bu işbirliğinin sürmesini istiyoruz” dedi. Alım heyetlerinin BUTTİM’e gelişi sonrasında BUTTİM esnafının ufkunun genişlediğini ve uluslararası ticarete yöneldiğini belirten Tiryaki, “Arkamızda BTSO’nun gücünün olduğunu hissetmekten çok mutlu olduk. Bu sayede esnafımız gözünü yurt dışına çevirdi ve işlerini büyütmeye başladı. Biz yeni dönemde de İbrahim Başkan’la çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Kendisine inancımız ve desteğimiz tam” ifadelerini kullandı.

KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl da Bursa iş dünyasının BTSO liderliğinde çok başarılı bir dört seneyi geride bıraktığını belirtti. Tüm sektörlere yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Hısımcıl, “İbrahim Burkay dört yıldır aralıksız çalışıyor. TEKNOSAB’dan GUHEM’e, BUTEKOM’dan Küresel Fuar Acentesi’ne Bursa iş dünyası için büyük önem taşıyan projeleri hayata geçirdi. İbrahim Burkay öncesinde BTSO’da böyle bir hareketlilik yoktu” dedi. Dünya ekonomisinin önemli noktalarında kurulan Türk Ticaret Merkezleri’nin de firmaların dünyaya açılması adına büyük bir şans olduğunun altını çizen Hısımcıl, “KOSAB, tekstil yoğunluklu bir sanayi bölgesi. Buradaki firmalarımızın ürettiklerini satabilmeleri adına TTM’ler gerçekten önemli bir nimet. Bu tarz büyük ölçekli projelerin devamı adına biz İbrahim Burkay’ın başkanlığa devam etmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise bir şehrin ekonomisine liderlik etmenin kolay olmadığını belirtti. Bursa gibi sektör çeşitliliğinin fazla olduğu, ekonomik açıdan canlı kentlerde bu işin daha da zor olduğunu ifade eden Başkan Burkay, ortaya koydukları ortak akıl vizyonunun bu süreçte kendilerini başarıya götürdüğünü belirtti. İş dünyası için tüm adımların yalnızca BTSO tarafından atılmasının doğru olmadığını ifade eden Burkay, “Biz bir projeyi hayata geçireceksek, her zaman ilgili paydaşları da o projenin süreçlerine dahil etmeye çalıştık. Bebe çocuk sektörüne yönelik bir proje yapacaksak BEKSİAD’la, çarşı esnafımıza yönelik bir proje yapacaksak BTÇH ile oturup konuştuk. Çünkü o sektörleri onlardan iyi bilmemiz mümkün değil. Bu sayede de aldığımız neticeler ortada” ifadelerini kullandı.

BTSO olarak iş dünyasından gelecek her türlü proje teklifine açık olduklarını vurgulayan Başkan Burkay, yeni dönemde hep birlikte çok daha güzel projelere imza atacaklarına inandığını sözlerine ekledi.