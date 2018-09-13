BTD Genel Başkanı Yılmaz: "Tüketici zam sarmalığı içerisinde limon gibi ezilmektedir"

Bursa Tüketiciler Derneği üyeleri, son zamanlarda yapılan zamları ellerindeki dövizlerle protesto etti. Son dönemde dövizin artışıyla birlikte yapılan zamlarla birlikte vatandaşın sıkıntıya girdiğini ifade eden Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, fırsatçıların ve stokçuların boş durmadığına dikkat çekti.

Tüketicinin şaşkına döndüğünü ve mutfağına ateş düştüğünü belirten Sıtkı Yılmaz, “Eskiden zam yapıldığında tüketici bilgilendirilir, zam gerekçeleri açıklanırdı. Şimdiler de ise öylesine hesapsız ve kitapsız zam yapılıyor ki, açıklamasına kılıf dahi bulunamıyor. Zamlar sessiz ve sedasız uygulanıyor. Domatesin fiyatı, doların fiyatını geçmesinde kur ile ne ilgisi olabilir. Salatalık ve patatese son bir yıl içerisinde yüzde 80 zam gelmesinde kur artışının ne ilgisi olabilir. Tüketici zamların altında ezilirken, fırsatçı ve stokçu bu durumdan nemalanmaya çalışıyor” dedi.

Marketlerin etiket fiyatlarını sürekli değiştirdiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Yapılacak bir denetimde, son bir ay içerisinde ürün etiketlerinin nasıl değiştirildiğini görmek mümkündür. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Fırsatçıları, etiket değiştiren firmaları ve stokçuları teşhir ediniz. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirilmelidir. Tüketici zam sarmalığı içerisinde limon gibi ezilmektedir. Alım gücü her geçen gün düşmektedir” diye konuştu.

Küçük üreticilerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, maaşların da enflasyona göre düzenlenmesini talep etti.