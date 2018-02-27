BTK: Baz istasyonlarının şehir dışına kurulması mümkün değil

Baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasını isteyenlere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) kötü haber geldi. Kurum, düşük güçte çalışan ve kapsanacak bölgedeki abone sayısı da dikkate alınarak belirli bir hücre planlaması çerçevesinde kurulan baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığını duyurdu.

BTK, görev alanına giren konularda vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırıyor. Kurum, bir vatandaşın ‘Baz istasyonlarının şehir dışına kurulmayıp da şehir içlerinin tercih edilmesindeki sebepler nelerdir?’ sorusunu cevaplandırdı.

BTK açıklamasında, baz istasyonlarının teknik özellikleri gereği düşük çıkış güçlerinde ve hücresel yapıda çalıştığını hatırlatıldı. Açıklamada; " Mobil cihazlar ile yapılan iletişim, baz istasyonları ile mobil cihazlar arasında karşılıklı olarak gönderilen elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, baz istasyonları düşük güçte çalıştıklarından ve kapsanacak bölgedeki abone sayısı da dikkate alınarak belirli bir hücre planlaması çerçevesinde kurulması gerektiğinden, baz istasyonlarının şehir dışında kurulması teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenlerle baz istasyonları şehir merkezlerine de kurulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Baz istasyonlarının, cep telefonu abone sayısına bağlı olarak her geçen gün sayılarının artması teknik bir zorunluluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, baz istasyonlarının sayılarının artması çıkış güçlerinin daha da azalması anlamına geldiği dile getirildi. Açıklamada şöyle denildi; "Bir baz istasyonu üzerinden sınırlı sayıda abone iletişim kurabilmektedir. İşletmecilerin abone sayılarının artmasına bağlı olarak; arama başarısızlıklarının en düşük seviyede tutulabilmesi ya da kurulan iletişimin kesintisiz olarak devamının sağlanabilmesi için kapsama sağlanan yerlerde de ilave baz istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Aksi halde, kapsama alanında olsalar bile kapasitenin dışında kalan aboneler iletişim sağlayamayacaklardır. Şehir merkezlerine kurulan baz istasyonlarının çoğu kapasite artışını sağlamak amacıyla kurulmaktadır."

Kaçak baz istasyonunu ihbar edin

Bir vatandaşın, "Yakınımızdaki baz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulup kurulmadığını nasıl anlayabilirim?" sorusunu da cevaplandıran BTK, baz istasyonlarının kaçak olup olmadığının kontrol edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Herhangi bir baz istasyonuna, yönetmelik hükümlerine göre baz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulduğunun bir göstergesi olarak BTK tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu baz istasyonlarına güvenlik sertifikası düzenlenmiş olup olmadığı hususunda, baz istasyonu sahibi mobil işletmeciden veya bunun mümkün olmaması durumunda BTK bölge müdürlüklerinden bilgi temin edilebilir." denildi.