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26 Şubat 2018 14:36

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sevdikleri ile birlikte yeni yaşına merhaba demek isteyen bilim meraklılarını birbirinden renkli sürprizlerle karşılıyor.

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

26 Şubat 2018 14:36


Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden, Türkiye’nin en kapsamlı ve dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), yine bir ilke imza atıyor. BTM, yeni yaşlarını alternatif bir programla kutlamak isteyenler için kişiye özel sürpriz doğum günü partileri hazırladı.


BTM’nin bilimsel doğum günü partilerinde davetliler, bilimle iç içe zaman geçirmenin keyfini yaşarken merkezde bulunan tüm alanlardan da ücretsiz yararlanabiliyor.


Davetliler, tercih etikleri bir atölye programını bilim iletişimcileri ile birlikte gerçekleştirirken, ‘Bilim Avcıları’ ekibinin patlamalı ve yanmalı deneyleri de doğum günü partisini renklendiriyor. Kişiye özel pastanın da hazırlandığı sürpriz partilerde davetliler, sanal gerçeklik simülatörlerini kullanabiliyor, planetaryumda gezegenleri keşfediyor. Alışılmışın dışında, eğlenirken öğreten, düşünmeye yönelten bilimsel doğum günü partilerinde rehberler eşliğinde sergileri de gezen davetliler, ayrıca 9D sinemalardan da yaralanabiliyor.


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yeni yaşlarını bilimle iç içe kutlamak isteyenler, http://www.bursabilimmerkezi.org/ web adresinden randevu alabilirler.




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