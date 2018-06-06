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06 Haziran 2018 14:28

BTSO 129 yaşında

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 129.

BTSO 129 yaşında

06 Haziran 2018 14:28

yılını kutluyor.


Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının vizyoner adımlarıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan BTSO, bugün 41 bine yakın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odası konumunda. Bu kapsamda Oda’nın 129. kuruluş yıl dönümü sebebiyle BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile Oda personeli, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Üyeler, buradan sonra Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan Odanın Kurucu Başkanı Osman Fevzi Efendi’yi kabri başında andı.


129 yıllık dev çınar


BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur yaptığı konuşmasında, BTSO’nun 129 yıllık köklü mazisiyle Bursa’nın büyümesinde ve Türkiye’nin kalkınmasında lider bir rol üstlendiğini vurguladı. Asırlardır ticaretin kalbinin attığı Bursa gibi kadim bir kentin ticaret ve sanayi hayatını temsil eden BTSO’nun kurulduğu ilk günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Ali Uğur, “Ülkemizin en eski ve en büyük mesleki kuruluşlarından olan BTSO, tarihi boyunca yenilikçi çalışmalarıyla her zaman öncü ve örnek olmayı başarırken, tecrübesi ve birikimi ile köklü bir geleneğin ve gücün de temsilcisi haline geldi” dedi.


Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceğine olan inançla çalışarak BTSO’nun hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Ali Uğur, “Odamızın gerçek gücü ve sahibi olan 41 bine yakın üyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin çok daha güçlü bir geleceğe yürüdüğü bu dönemde, bu yürüyüşe katkılarımızı artırmak adına kentin ortak aklıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başta kurucumuz Osman Fevzi Efendi olmak üzere 129 yıldan bu yana odamıza hizmet etmiş olan herkesi saygıyla anıyorum” diye konuştu.




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