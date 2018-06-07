BTSO 129’uncu yaşını kutladı

Odanın geride kalan 129 yılda ortaya koyduğu projelerle Türkiye’nin hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Tüm dinamikleriyle ortak gelecek hedeflerine odaklanan Bursa, artık yeni sanayi devriminin eşiğinde” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kuruluş yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Koza Han’ın küçük bir odasında başlayan serüvenin 129 yıla ulaştığını söyledi. Türkiye’nin en köklü iş dünyası örgütlerinden biri olan BTSO’yu kuran Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Burkay, “Hayalleriyle bugüne kadar belirlenen tüm hedeflerin önüne geçmeyi başaran BTSO, bizlere yeni nesillere de çok daha güçlü bir Bursa bırakma sorumluluğu yüklemiştir. Bugün 40 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olma ayrıcalığına sahip olan BTSO, Bursa’yı yeni vizyon ve makro projelerle ulusal kalkınma hedeflerimizin de liderliğine taşımıştır” ifadelerini kullandı.

Bursa gibi 10 şehir olmalı

BTSO’nun kurulduğu yıllarda ülke ekonomisinin sanayi devrimini ıskaladığını hatırlatan İbrahim Burkay, Bursa’nın günümüzde örnek girişimcileriyle tüm zorluklara rağmen 180’den fazla ülkeye ihracat yaptığını ve güçlü üretim altyapısıyla yeni sanayi devriminin eşiğine ulaştığını söyledi. BTSO’nun 40 makro projeyi hayata geçirdiğini belirten Burkay, özellikle yüksek teknolojili üretim ve ihracat hedefiyle kente kazandırdıkları TEKNOSAB projesiyle kilogram başı ortalama ihracat hedefini 4 dolardan 8 dolara yükselteceklerini dile getirdi. Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin dış ticaret açığı olduğuna dikkat çeken Başkan Burkay, “Bursa 2017 yılında 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bursa gibi 10 şehir olsa dış ticaret sorunumuz kalmaz” diye konuştu.

“Sayısız rekorlara imza attık”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye’nin en eski ve en büyük mesleki kuruluşları arasında yer alan BTSO’nun birikimiyle köklü bir geleneğin ve gücün temsilcisi olmayı başardığını söyledi. Ali Uğur, “Odamıza hizmet veren yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları,meclis üyeleri, komite üyeleri ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor; ebediyete göçmüş olan değerli büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bizlere çok önemli bir miras bıraktılar. Hizmet bayrağını 2013 yılında devralan sayın Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulumuz da çok başarılı bir süreci geride bıraktı. Ortak akıl ve istişare kültürü ile iş dünyamızın sektörel birlikteliği ve uyumunu artıran Odamız sayesinde Bursa, ekonomide sayısız rekorlara imza attı. Bu yeni dönemde de çalışmalarımızı daha etkin ve verimli bir şekilde sürdüreceğimize yürekten inanıyor, bu vesileyle bütün üyelerimizin 129’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

“Bursa yeni bir vizyon kazanıyor”

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Osman Fevzi Efendi’nin 129 yıl önce çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Kurumlara, köklü geçmişleri kadar atılımlarının da değer kattığını belirten İzzettin Küçük, Bursa’nın Türkiye’deki dev projelerin merkezinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Bursa yeni bir vizyon kazanıyor. Ne kadar çok aklı organize edebilirsek o kadar başarılı olacağız. Bu vesileyle BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a da ortak akıl doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte 129’uncu yıl pastasını kesti.