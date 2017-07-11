BTSO, 15 Temmuz destanını anıtla ölümsüzleştirdi

5 metre yüksekliğinde ve 107 ton ağırlığında olan anıt, perşembe günü şehit ve gazi ailelerinin de katılacağı törenle yapılacak.

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu BTSO, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında canlarını hiçe sayan şehitlerin aziz hatıralarını 107 ton ağırlığındaki mermer anıt ile ölümsüzleştirdi. Üzerinde 250 şehidin isimlerinin kazındığı anıt, milletimizin birliğini yansıtması açısından devasa boyuttaki tek bir taş parçasından tasarlandı. BTSO Meclisi tarafından ismi ‘BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’ olarak değiştirilen BTSO Yeniceabat Mesleki Eğitim Kampüsü’nde inşa edilen anıtın karşısına kahramanları temsil eden kırmızı seramik karanfiller yerleştirildi.

Hain darbe girişimine ilk tepki gösteren sivil toplum kuruluşu olan BTSO tarafından 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 13 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek olan BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi ve anıt açılışı, protokol mensupları, Bursa iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ile şehit yakınları ve gazilerin iştirakiyle yapılacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ismini değiştirdikleri Yeniceabat Mesleki Eğitim Kampüsü’nde yer alan okul, yurt ve konferans salonlarına 15 Temmuz şehitleri Ömer Halisdemir, Abdullah Tayyip Olçok, Erol Olçok, Halil Kantarcı, Prof. Dr. İlhan Varank, Türkan Türkmen Tekin ve Mustafa Cambaz’ın isimlerini verdiklerini hatırlatan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “kampüsümüzü inşa ettiğimiz ve milyonların tek yürek olarak attığı demokrasi destanının Bursa’daki timsali olan anıtın üzerine kahraman şehitlerimizin isimleri kazındı. ’15 Temmuz Şehitler Anıtı’ birlik ve beraberliğimizin bozulamayacağının en büyük sembolü, isimlerini sonsuza dek hatırlayacağımız şehit ve gazilerimize duyduğumuz saygının ve şükran borcunun küçük bir ifadesidir” diye konuştu.

Gençlere milli birlik ve beraberlik bilincini aşılamak adına anıtı 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’nde inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Burkay, “Milletimizin verdiği bu destansı mücadeleyi gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Millet olarak karanlık güçlerin ülkemizi dizayn etme girişimlerine geçit vermeyeceklerini dile getiren İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi iş dünyası olarak yeniden demokrasi nöbeti için meydanlarda olacaklarını söyledi.