BTSO 250 yetim çocuk ve ailelerini iftarda buluşturdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 yılından bu yana ramazan aylarında kurulan BTSO İftar Sofraları, Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen yetim iftarına ev sahipliği yaptı. İHH Bursa İnsani Yardım Derneği işbirliğinde, Pınarbaşı Meydanı’nda yer alan BTSO iftar çadırında düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Irmak Aslan ve Osman Nemli, İHH Bursa İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan, BTSO Meclis Üyesi ve İHH Bursa İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ile 250 yetim çocuk ve aileleri katıldı.

Her gün 2 bin kişiye iftar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ramazan ayında insanların bir araya gelmesine vesile olmak ve ramazanın manevi ikliminin paylaşılmasını sağlamak amacıyla 2013 yılından bu yana şehrin iki ayrı bölgesinde iftar sofraları kurduklarını söyledi. Hayırsever iş insanları ve kurumların katkılarıyla kurulan sofraların Ramazan atmosferinin paylaşılmasına katkı sağladığını belirten Başkan Burkay, “Her gün iki binden fazla vatandaşımızın buluştuğu BTSO iftar sofralarımız, en anlamlı iftar programlarından birine ev sahipliği yaptı. Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz iftarda yetimlerimizle soframızı paylaştık. Organizasyonda emeği geçen İHH İnsani Yardım Derneğimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“Yetim bir Peygamberin ümmeti olarak yetimlere daha fazla destek olmalıyız” diyen Başkan Burkay, “Peygamber Efendimiz yetimleri kollayan, yetimlerin dertlerine ortak olup sofrasında ekmeğini paylaşanların, cennette kendisinin yanı başında bulunacağını müjdelemiştir. Biz de yetimlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve Ramazan sevinçlerine ortak olmak amacıyla iftar programı düzenledik. Bu organizasyonu geleneksel hale getirip, yetim kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

İHH Bursa İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla dünyanın dört bir yanında yetim iftarları düzenlendiğini söyledi. Yetimler konusunda bilinci artırmak adına İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetimler Günü’ne öncülük ettiğini hatırlatan Kaptan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

BTSO Meclis Üyesi ve İHH Bursa İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ise yetimlere sahip çıkılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu hayır işine ev sahipliği yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Program, hazırlanan hediyeler ve yardım kartlarının yetim çocuklar ve ailelerine dağıtılmasıyla sona erdi.