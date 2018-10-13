BTSO Akademi Prof. Alkin'i ağırladı

BTSO Akademi'nin konuğu olan Prof. Dr. Emre Alkin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ‘insana yatırım' anlayışıyla Türkiye'ye öncülük ettiğini belirterek, iş adamlarının makineye yatırım yaptıkları kadar insana da yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Akademi projesi ile iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini üyeleriyle buluşturmayı sürdürüyor. BTSO Akademi projesi kapsamında, Bursa AB Bilgi Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen "Türkiye-Avrupa Ekonomisi ve Nasıl Bir Büyüme ile Geleceğe Yürümeliyiz?” başlıklı seminerin konuşmacısı Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin oldu. Bursa iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği seminere BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur ve Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz da katıldı. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO Akademi projesi hakkında bilgiler verdi. 2014 yılında başlayan proje kapsamında 300'ü aşkın eğitim programı düzenlediklerini belirten Onur, söz konusu eğitim programlarına 20 binden fazla iş dünyası temsilcisinin katıldığını söyledi. Kurum olarak insan kaynağının niteliğinin ekonomik kalkınmanın anahtarı olduğuna inandıklarını ifade eden Onur, “Bu kapsamda insan kaynağımızın potansiyeline katkı sağlayacak eğitim programlarına imza atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Seminerde Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelere ilişkin tespitlerini paylaşan Prof. Dr. Emre Alkin, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere dair tavsiyelerde bulundu.

Seminerin ardından soruları cevaplayan Emre Alkin, Türkiye'nin en önemli güçlerinden birinin insan kaynağı olduğunu söyledi. İnsan kaynağının verimli bir şekilde değerlendirilmesinin sürdürülebilir bir kalkınma için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Alkin, “İnsana yatırım yapmak çok önemli. Ülkeler insanlarıyla yükseliyor. İnsan kalitesini ne kadar artırırsanız, ekonomide verimliliği de o kadar artırırsınız. BTSO'nun bu durumu kavrayarak attığı adımlar bence Türkiye'ye yayılacak. Bu önemli konuya öncülük eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye'deki mevcut ekonomik zorlukların aşılması noktasında iş dünyasına tavsiyelerde bulunan Emre Alkin, finansman ve yatırımların önceliği konusunda doğru kararlar verilmesinin önemine dikkati çekti. İş insanlarının şirketlerini basiretle yönetmeleri gerektiğini ifade eden Alkin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çünkü bazen hezeyanlar oluyor. Özellikle finansman konusunda veya yatırımların önceliği konusunda doğru kararlar verilmiyor. Burada harcama ile yatırımı da birbirinden ayırt etmek lazım. Borç almak ayıp değil, fakat bu borcun nerede kullanıldığını çok iyi bilmek lazım. Verimliliği mutlaka sağlamak lazım. İş dünyasına tavsiyem BTSO'nun yaptığı gibi insana yatırım yapsınlar. İnsana yatırım yapan her müessese yücelecektir.”

“BURSA DOĞRU YOLDA İLERLİYOR”

Bursa'nın son yıllarda giderek artan ekonomik performansını da değerlendiren Alkin, Bursa'nın sanayi ve hizmet sektörünü çeşitlendirmeyi başardığını söyledi. Daha önceleri Bursa denildiğinde akla yalnızca tekstil sektörünün geldiğini, günümüzde ise bu durumun değiştiğini kaydeden Alkin, “Bursa artık savunma ve havacılık başta olmak üzere stratejik birçok sektörde de adından söz ettiriyor. Bu çeşitlilik riskin dağılmasını sağlarken, Bursa'nın ekonomiye katkılarını da artırıyor. Bursa doğru bir yolda. Bu şekilde yola devam etmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu. BTSO öncülüğünde çalışmaları devam eden TEKNOSAB projesinin de önemli bir hamle olduğunu kaydeden Emre Alkin, projenin Bursa'nın sadece üretim üssü değil aynı zamanda bir teknoloji üssü olarak da anılmasının önünü açacağını sözlerine ekledi.