BTSO Akademi sürüyor

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) tanıtım toplantısının Bursa ayağı BTSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçi şehri olan Bursa’nın gelişmiş alt yapısı, dinamik girişimcileri ve yüksek iş kalitesine sahip olduğunu söyledi. Duran, 200’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren, farklı sektörlerde yaklaşık bine yakın yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapan Bursa’nın 121 ülkeden fazla ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesi hedefiyle firmalara vizyon katan çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Duran, “BTSO tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen ‘akademi’ eğitimleri de üyelerimize ve çalışanlara yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 13 bine yakın kişinin faydalandığı projemiz kapsamında düzenlenen ‘Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’ konusu şirketlerimiz için büyük önem taşıyor” dedi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Dr. Genç Osman Yaraşlı, BOBİ FRS’nin işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, “İşletmeler bu tabloları uygun şartlarda yapmazsa, pek çok sıkıntı yaşayabilir. İşletme yöneticileri yanlış kararlar alabilir, çalışanların hata yapma riskleri artabilir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) detayları hakkında Bursalı firmalara, mali müşavir ve muhasebecilere bilgiler aktardı.