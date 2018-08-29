BTSO Başkan Yardımcısı Kuş:

Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye’nin son günlerde uluslararası ticaret hukukuyla bağdaşmayan finansal saldırılara maruz kaldığını söyledi. Bursa iş dünyası olarak ‘inadına üretim ve inadına ihracat’ anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini kaydeden İsmail Kuş, “Özellikle ekonomi yönetimimizin finans ve bankacılık sektörleri ile birlikte yatırımcılara ilişkin desteklerini üretici ve ihracatçılarımızı da kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz. En yakın zamanda açıklanmasını umut ettiğimiz orta vadeli plan da sürdürülebilir büyüme ve bütçe disiplinini koruma adına büyük değer taşıyor. Ülkesine ve kentine güvenen müteşebbisler olarak inanıyoruz ki, ülkemiz bu zorlu mücadeleden alnının akıyla çıkacaktır.” diye konuştu.

BTSO olarak ihracat odaklı hamleler atmayı sürdürdüklerini kaydeden İsmail Kuş, Eylül ayında yeni bir ihracat seferberliğine başlayacaklarını söyledi. Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge Projesi ile ABD’den Çin’e, Almanya’dan Kazakistan’a 11 yurt dışı programını takvime aldıklarını kaydeden İsmail Kuş, “350’den fazla firmamızın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerimizin ülkemizin ve kentimiz dış ticaretine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

İsmail Kuş, BTSO üyelerinin ihracatını ve rekabetçiliğini güçlendirmek için hayata geçen Ur-Ge projelerine bir yenisini daha eklediklerinin müjdesini verdi. 41 firmanın yer aldığı Giysilik Kumaş Ur-Ge Projesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını açıklayan İsmail Kuş, “Yeni Ur-Ge projemiz odamızın yürüttüğü 13. proje oldu. Türkiye’de aynı anda en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurum olarak bebe-çocuk, mobilya ve araç karoserine yönelik hayata geçireceğimiz Ur-Ge projelerimizin başvuru süreçleri devam ediyor. Oda olarak sektörlerimizin dış ticaret hacmini güçlendiren çalışmalarla ihracatta yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

İsmail Kuş, bilhassa kongre turizminde Bursa’nın hak ettiği noktaya gelmesini istediklerini söyledi. 2013 yılında BTSO’nun liderliğinde kurulan Kongre A.Ş.’yi GÜMTOB ve TÜRSAB’ın destekleriyle yeni bir vizyona kavuşturduklarını kaydeden İsmail Kuş, “Kongre turizmi dünyada toplam turizm gelirlerinde çok yüksek payı olan bir turizm kolu. Ülkemiz ise kongre turizminde Dünya ve Avrupa arenasında önemli bir noktada. Fakat Bursa’mızın bu sektörden aldığı pay oldukça az. BTSO olarak önümüzdeki dönemde bu alanda yeni adımlar atmaya başlayacağız” dedi.