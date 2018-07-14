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14 Temmuz 2018 13:59

BTSO Başkanı Burkay: “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Destansı bir mücadeleyle karanlık odakların planlarını alt üst eden milletimizin kahraman evlatlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

BTSO Başkanı Burkay: “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız”

14 Temmuz 2018 13:59

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” dedi.


Burkay, Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefinden ve bu yöndeki kararlı adımlarından rahatsız olanların 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin baş mimarları olduğunu söyledi. Birçok ülkenin tarih sahnesinden silinmesine neden olacak zorlu sınavlardan vatanını seven evlatları sayesinde güçlenerek çıkmayı başardığını ifade eden İbrahim Burkay, “Çünkü ülkemiz, gücünü köklü tarihi boyunca topraklarının kutsallığını idrak eden, ülkesinin istikbali için gözünü kırpmadan canını feda eden vatandaşlarından alıyor. Allah’a şükürler olsun ki birbirimize kenetlenerek ve her zamankinden daha çok çalışarak karanlık odakların oyunlarını boşa çıkarıyoruz” diye konuştu.


“Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye’nin teminatıdır” diyen Başkan Burkay, Türkiye’nin ekonomide son 15 yıllık süreçte tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ihracatın 35 milyar dolarlardan 160 milyar doları aşan rekor seviyelere ulaştığını, savunma sanayinde 2000’li yıllarda yüzde 20 seviyelerinde olan yerlilik oranının yüzde 70’lere kadar yükseldiğini vurguladı. İbrahim Burkay, “Bu topraklarda onurlu ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir. Bursa iş dünyası olarak 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikâyelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, şehrimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz” ifadelerini kullandı.


Bursa iş dünyası olarak şehitlerin emaneti olan ailelerine ve gazilere karşı minnet borcunu bir nebze de olsa ödeyebilme arzusu taşıdıklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şöyle konuştu:


“Hain darbe girişimine ilk tepki gösteren kurumlardan biri olarak şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına oda olarak inşa ettiğimiz ve 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim Külliyesi’ne dönüştürdüğümüz eğitim yuvamızdaki okullarımıza demokrasi kahramanlarımızın isimlerini vermiştik. Yine geçtiğimiz yıl aynı eğitim külliyesi içerisinde inşa ettiğimiz 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın da açılışını yaptık. Bu özel anıt, 15 Temmuz’da yaşananların ve şehitlerimizin büyük fedakârlığının gelecek kuşaklara ders gibi aktarılabilmesinin sembolüdür. Devletimiz tarafından gerçekleştirilen ‘15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası’na Bursa iş dünyası olarak katkı sağlamanın yanı sıra şehit ve gazilerimizin yakınları için de burs desteğinde bulunduk. Bir kahramanlık destanı olan 15 Temmuz’u asla unutmadık, unutturmayacağız.”




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