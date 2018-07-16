İstihdam piyasasında yapılacak reformlar ve iyileştirmelerle işsizlik rakamları çok daha hızlı bir şekilde düşecektir” dedi.

Başkan Burkay, Nisan ayında 0,9 puanlık düşüş ile yüzde 9,6 olarak gerçekleşen işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Türkiye’nin büyük zorluklara ve tüm engellere rağmen ekonomisini büyütme azmini koruduğunu belirten İbrahim Burkay, “Özellikle terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kalleşçe girişimi, demokrasimizle birlikte ekonomimize de darbe vurma niyeti taşıyordu. Ancak milletimiz, istiklali ve istikbali için destansı bir mücadeleyle kirli emelleri boşa çıkarırken, iş dünyamız da ‘güçlü ekonomi, daha güçlü Türkiye” idealleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam etti. 2017 yılında G-20’nin en yüksek büyümesini gerçekleştiren ekonomimiz, bu yılın ilk çeyreğinde de yakaladığı yüzde 7,4’lük performansla büyümeye ve daha fazla istihdam üretmeye devam ederek, ekonomik darbe girişimini de bertaraf etti” diye konuştu.

İstihdamın bu yılın Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi arttığına işaret eden Burkay, şöyle devam etti: “İşsizliğin hem oran hem de miktar olarak azalması hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışan iş dünyamızın motivasyonunu da yükseltmektedir. İç pazardaki canlılığın artırılmasıyla birlikte istihdamdaki artış da istikrar kazanacaktır. Özellikle istihdam piyasasında sürdürülen kamu teşvikleri de yeni istihdam için özendirici olmaya devam etmektedir. Yeni dönemde istihdam piyasasındaki kıdem tazminatı, esnek çalışma seçenekleri ve işgücü üzerindeki kamu yükleri gibi alanlarda yapılacak reform ve iyileştirmelerle işsizlik çok daha hızlı düşecektir.”

“İstihdam ofisleri ile 15 bin kişilik talep aldık”

BTSO’nun istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR ile işbirliğinde Bursa’da 4 farklı alanda ‘İstihdam Ofisi’ oluşturduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, iş ve meslek danışmanlarının yaklaşık 1 yıldan bu yana işverenle çalışanlar arasında köprü olduğunu söyledi. Bugüne kadar 2 bin 500 firma ile yüz yüze görüşmelerin gerçekleştiğini belirten Başkan Burkay, bu kapsamda firmalardan 15 bin istihdam talebi aldıklarını vurguladı. İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyası olarak gerek üretim ve ihracat gerekse de istihdam katkımızla ülkemizin hedeflerinde lider rol üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.