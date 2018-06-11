BTSO Başkanı Burkay: “Rekor büyüme Türkiye’ye güvenin sonucudur”

Büyüme performansındaki başarı ülke ekonomisi için motivasyon kaynağı olacak” dedi.

Başkan Burkay, 2018 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4’lük büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında birinci, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G-20 ülkeleri arasında ise ikinci sırada olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, “Ülkemiz ilk çeyrekteki bu performansla önemli bir başarıya imza attı. Ülkemizin güçlü büyüme dinamikleriyle ortaya koyduğu bu başarı, özel sektörün ekonomiye ve istikrara güveninin göstergesidir” diye konuştu.

“Sanayi üretimine dayalı büyüme”

Türkiye’nin ilk çeyrekte sanayi üretimi kaynaklı bir büyüme performansı ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Büyümenin sanayi üretimine dayalı olması oldukça sevindirici. Geçtiğimiz sene aynı dönemde büyüme tüketime dönük bir büyümeydi. Yılın ilk çeyreğindeki büyümenin sanayi üretimi kaynaklı olması büyümenin kalitesini daha da artırdı.”

Türkiye’nin fiyat ve finansal istikrarın olduğu dönemde hızlı büyümeyi yakaladığını kaydeden Burkay, “Bu özelliğimizi kaybetmemeliyiz. Türkiye’nin hızlı büyümesinin devam etmesi için fiyat ve finansal istikrarın sağlanması lazım. Kalıcı ve sağlıklı büyüme için bu şart. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme performansı aynı zamanda ülkemizin yatırım ve büyüme noktasında iştahını da bize gösteriyor.” dedi.

Uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye’nin döviz kurlarındaki dalgalanma ve seçim atmosferine rağmen büyüme başarısının piyasaya moral verdiğini kaydeden Burkay, “Türkiye’ye yatırım yapan her zaman kazanmıştır” dedi. 24 Haziran’daki ‘Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin Türkiye’nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye’nin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ekonomimizdeki başarıların kalıcı hale gelmesi için yapısal reformları hayata geçmeyi sürdürmeliyiz. Güçlü ekonomi Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyası olarak bizler de katkımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.