BTSO Başkanı Burkay: “Test hizmetlerinde dışa bağımlılığı azaltıyoruz”

Üretimin yanı sıra firmalarımızın ihtiyaç duyduğu test hizmetlerindeki dışa bağımlılığı azaltmak en önemli önceliklerimiz arasında” dedi.

KALBİR Başkan Vekili Mustafa Karaman, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Burkay, “Ülke olarak ekonomik olarak zorluklar yaşadığımız bu süreçten çıkışımızın yolu daha fazla üretim ve ihracatla mümkün. Göreve geldiğimiz günden bu güne üyelerimizin ihracatını artıracak ve üretim kabiliyetlerini güçlendirecek çok önemli çalışmalar imza attık” dedi.

“Ülkemizin başlattığı yerli ve millî üretim hamlesine desteğimiz sürdürüyoruz” diyen Başkan Burkay, “Ülkemiz millî savunma ihtiyaçlarının yüzde 65'ini üretebilecek bir duruma yükseldi. Bizler de BTSO olarak üyelerimizi özellikle uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerdeki millî projelerde daha fazla yer almaları için teşvik edici çalışmalar yürütüyoruz. Sahip olduğu sektör çeşitliliği sayesinde Bursa ülkemizin ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerini karşılayacak kapasiteye sahip. Bursa iş dünyası olarak yerli ve milli projelerde daha fazla yer almaya hazırız” diye konuştu.

Standartların artık uluslararası ticaretin ortak dili haline geldiğini belirten İbrahim Burkay, “Dünyanın ilk yazılı standardının belirlendiği şehir olan Bursa bu konuda özel bir başarıya sahiptir. Bursa bugün bu gücünü halen korumaktadır. Şu anda sanayinin ihtiyaç duyduğu test ve sertifikasyon işlemlerinin ne yazık ki yüzde 80'i yurt dışında gerçekleştiriliyor. Bu anlamda bizler de iş dünyamızın test hizmetlerini karşılayacak önemli bir merkez olan BUTEKOM'u hayata geçirdik” diye konuştu.

BUTEKOM ile firmaların test süreçlerindeki yurt dışına olan bağımlılığı azalttıklarını dile getiren Başkan Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“BUTEKOM içerisinde yer alan Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'miz sahip olduğu akreditasyon belgesiyle uluslararası alanda da geçerliliğe sahip bir konumda. Merkezimizden şu anda farklı sektörlerden 200'den fazla firmamız yararlanıyor. BUTEKOM sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye hizmet veren önemli bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'mizin yanı sıra İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile Nanoteknoloji Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin kuruluş işlemlerini de sürdürüyoruz. BTSO olarak firmalarımızın test ve akreditasyon süreçlerinin millileştirilmesi ve yerli üretimin artırılması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”