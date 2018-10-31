BTSO Başkanı Burkay: “Vergi indirimleri iç piyasaya güven ve moral aşılayacak”

Başkan Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından inşaat, mobilya, otomotiv ve beyaz eşya gibi lokomotif sektörlerde açıklanan vergi indirimlerinin önemli bir ticarî hareketlilik oluşturacağını ifade etti. Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek vergi indirimiyle piyasalarda ihtiyaç duyulan güven ve moralin yükseleceğini belirten Başkan Burkay, vatandaşın alım gücünün de artmasıyla birlikte ekonomideki çarkların hızlanacağını vurguladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Sektörlerimizin talebi doğrultusunda vergi indirimleriyle iç piyasanın hareketlenmesine imkan sağlayan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Altı başlıkta uygulanan vergi indirimlerinin sektörlerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye, dengelenme, disiplin ve değişim temelli kalkınma hamlesiyle büyüme yolculuğunu emin adımlarla sürdürecektir” dedi.