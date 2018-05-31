BTSO Başkanı Burkay’dan gençlere tavsiyeler

Genç girişmcilere tavsiyelerde bulunan Başkan Burkay, “Kent ekonomisindeki dinamizmin artırılması noktasında sizlere büyük görev düşüyor” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Altıparmak Hizmet Binası’nda BTSO bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu’yla düzenlenen iftar organizasyonunda bir araya geldi. Toplantıda BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç ve Irmak Aslan ile Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da yer aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Burkay, Türkiye’nin son 30 yılda çok önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini dile getirdi. Türkiye ekonomisinin başarısında girişimcilerin gösterdiği azim, cesaret ve kararlılığın belirleyici olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, “Yüksek büyüme potansiyeli taşıyan ülkelerin yeni engeller ve büyük zorluklarla karşılaşmaları sürpriz sayılmamalı. Ülkemizin bütün zorluklar için en önemli çıkış yolu güçlü ekonomiye sahip olmasıdır. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye için girişimcilerimizin yanında olmaya, daha fazla üretmeye ve yeni istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin orta ve uzun vadeli hedeflerine yine girişimcilerin cesareti sayesinde ulaşacağını vurgulayan Başkan Burkay, gerek yeni girişimcilerin kent ekonomisine kazandırılması gerekse de mevcut girişimcilerin desteklenmesi noktasında önemli projeler yürüttüklerini söyledi.

“Girişimci risk almayı bilendir”

Gerek firmaların kurumsal bir kimliğe kavuşturulması gerekse de kent ekonomisindeki dinamizmin artırılması noktasında girişimcilere büyük görevler düştüğünü söyleyen Başkan Burkay, genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Yapılan her işte ürün çeşitliliğinin birinci sırada yer alması gerektiğini anlatan İbrahim Burkay, “Tek bir ürüne bağımlı olmak yerine sahip olduğumuz organizasyonun farklı ürün gruplarına geçişlerini sağlayacak altyapı da mutlaka işletmelerimizin içerisinde yer almalı. Ayrıca işletmelerimizin pazar çeşitliliğine de sahip olmaları gerekiyor. İstişare kültürü ile hareket ederek daha önceki tecrübelerin ışığında yönetebileceğiniz riskleri almalısınız. Çünkü girişimci risk almayı bilendir” dedi.

BTSO liderliğinde girişimciliği özendiren önemli çalışmalara imza attıklarını da hatırlatan Başkan İbrahim Burkay, son 3 yılda gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerinden 700 girişimci adayının yararlandığını dile getirdi. İbrahim Burkay, “Ancak bu sayıyı kentimizin potansiyeli dikkate alındığında yeterli bulmuyoruz. Girişimcilerimizi yetiştirerek ekonomimize kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Melek yatırımcıların sayısını artırarak girişimcilerimizin ortaya koyduğu fikirlerin hayat bulmasını sağlamalıyız. Bu anlamda BTSO Akademi kapsamında melek yatırımcılık konusunda önemli bir eğitim programı hazırlıyoruz” diye konuştu.

Gençlerden Burkay’a teşekkür

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu olarak BTSO çatısı altında 2 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiklerini dile getiren Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kağan Yeşil bu süreçte girişimcilerin önünü açacak birçok etkinliğe imza attıklarını ifade etti. BTSO ve KOSGEB işbirliği ile düzenledikleri Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile yeni girişimcileri ekonomiye kazındırdıklarını söyleyen Yeşil, “Bu süreçte hem odamıza hem de kentimize katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda bizlere her fırsatta desteğini sunan ve bu akşam bizleri yalnız bırakmayan BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum” dedi.