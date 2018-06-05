BTSO Başkanı İbrahim Burkay:

Bundan sonra da karar vericiler üzerinde etkili olmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, BTSO Altıparmak Hizmet Binası’nda düzenlenen iftar programında basın mensupları ile buluştu. BTSO’nun projeleri ile kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Burkay, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisinin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı yoğun saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Kurdaki dalgalanmalar ve TL’nin değer kaybı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Burkay, “Merkez Bankası’nın faizlerdeki 300 baz puan artışı ve reeskont kredi ödemelerinde sabit kur kararı bir nebze de olsa piyasanın ateşini düşürdü. Bizim bir an önce seçim ortamından sıyrılıp reformlara odaklanmamız gerekiyor. Seçimler sonrasında çok daha stabil ve istikrarlı bir döneme geçmeyi umut ediyoruz” dedi.

15 milyar dolar ihracat hedefi

Türkiye ekonomisinin ancak dış ticaret gücünü artırarak kırılganlığını aşabileceğinin altını çizen Başkan Burkay, Bursa’nın dış ticaretteki başarısının Türkiye için örnek teşkil ettiğini söyledi. Geçen yıl 5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Bursa’nın bu alanda Türkiye’de lider olduğunu belirten Başkan Burkay, “Dış ticaret fazlası, krizlerdeki gücümüzü de artırıyor. Bursa’nın ekonomik göstergelerdeki değerlerinin tüm Türkiye’ye yayılması gerekiyor. Kent olarak bu yıl da 15 milyar dolar ihracat hedefimiz bulunuyor. Üretime dayalı ihracat ile ülkemizin cari açığının kapanmasında aktif rol oynamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BTSO Başkanı Burkay, konuşmasında yerli otomobil çalışmalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Şirketi’nin kurulmuş olmasının yerli otomobil çalışmalarının hızlanması adına umut verici olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Yerli otomobilin CEO’su Gürcan Karakaş, Bursa’mızı çok yakından tanıyan ve şehrimizin otomotiv sektöründeki avantajını yakinen bilen önemli bir isim. Biz daha önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile konsorsiyumda yer alan şirketlerle yerli otomobilin neden Bursa’da üretilmesi gerektiğini anlattığımız raporumuzu paylaştık. Önümüzdeki süreçte de yerli otomobilin Bursa’da üretilmesi adına girişimde bulunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yüksek teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) projesindeki son durum hakkında basın mensuplarına bilgi veren İbrahim Burkay, projede her şeyin takvime uygun ve planlı bir biçimde devam ettiğini söyledi. Burkay, “Tüm çalışmalar planladığımız çerçevede yürüyor. 2018 yılının sonu itibariyle birinci etapta fabrika inşaatlarının yapımına başlayacağız” dedi.

Yabancı yatırımcıların projeye ilgisi hakkında açıklamalarda da bulunan Burkay, “Türkiye’de mevcudiyetini devam ettirmek isteyen şirketler, buradaki yatırım ortamını yakından takip ediyor. Bu şirketlerin yönelebilecekleri tek bölge Marmara Havzası ve Marmara Havzası’nda gidecekleri tek nokta ise TEKNOSAB. Dolayısıyla uluslararası firmalarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Uluslararası firmaların yanında görüştüğümüz yerli ve milli sermaye şirketlerimiz de var. Seçim sonrasında yatırım planları çok daha hızlı gündeme alınacaktır” ifadelerini kullandı.

“KOBİ OSB’de çalışmalar hızlı biçimde sürüyor”

KOBİ OSB Projesi’nde de çalışmaların hızlı biçimde sürdüğü bilgisini veren Başkan Burkay, projede ciddi bir aşama kaydettiklerini belirtti. Bursa’da üretim alanını genişletmek isteyen çok sayıda yatırımcının bulunduğuna dikkat çeken Burkay, “Bursa’da sanayinin dışında hiçbir yatırımın yapılmayacağı bölgelere yatırım yaparak mutlaka sanayiye kazandırmamız ve sanayicimizin ihtiyacı olan alanları oluşturmamız gerekiyor. KOBİ OSB projemizde 14 Bakanlık ile birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürülen yeni fuar merkezi projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Burkay, Bursa’nın sahip olduğu güçlü endüstrisini gösterebileceği bir fuar merkezine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Başkan Burkay, “Bursa sanayi, turizm, tarım ve tarih kenti olmasının yanında aynı zamanda bir fuar kenti. Avrasya Tüneli, 3. Köprü, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi projelerle Marmara’da güney-kuzey aksı tamamen kapanıyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yeni fuar merkezi, Bursa’yı Marmara’nın fuar merkezi yapacak. Bunu yapmak zorundayız” dedi.

Öte yandan iftar programına BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur, Osman Nemli, Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç ile BTSO Meclis Başkan Yardımcıları Murat Bayizit, Metin Şenyurt ve Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz da katıldı.