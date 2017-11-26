BTSO öncülüğünde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen BUTEKOM, BUTGEM, MESYEB ve EVM’de incelemelerde bulunan ASO heyetini, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Gülener karşıladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’ye örnek olan projelerinin ortak aklın ürünü olduğunu söyledi. Bursa’nın büyümesinde ortak aklın gücünün önemine değinen Başkan Burkay, “Kentteki tüm dinamiklerin katkılarıyla ve 39 bin üyemizin özverili çalışmalarıyla Bursa’mız daha büyük hedeflere yürümeyi sürdürüyor” dedi.

BUTEKOM’la birlikte Ar-Ge ve inovasyon konusunda firmalara önemli bir vizyon kazandırdıklarını kaydeden Başkan İbrahim Burkay, Bursa’da Ar-Ge merkezleri sayısında yaşanan artışa dikkat çekti. Göreve başladıkları 2013 yılında Bursa’daki Ar-Ge merkezi sayısının yalnızca 23 olduğunu hatırlatan Başkan Burkay bugün bu sayının 72’ye ulaştığını söyledi. Hedeflerinin 100 Ar-Ge merkezine ulaşmak olduğunu belirten Başkan Burkay, “Firmalarımızın yüksek teknolojili ve katma değerli üretim faaliyetlerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Ar-Ge ve inovasyon olmadan sürdürülebilir başarılar elde etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

MESYEB ve EVM bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da heyete bilgiler veren Başkan Burkay, MESYEB’in 3 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme merkezi konumuna geldiğini söylerken; EVM’nin ise TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek ‘Enerji Ölçüm Laboratuvarı’na sahip olduğu bilgisini verdi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayideki başarısının sırlarını keşfetmek amacıyla Bursa’yı ziyaret ettiklerini söyledi. BUTGEM ve BUTEKOM gibi çok önemli projeleri incelediklerini ve buradaki know-how’ı anlamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Özdebir, “Kendi ilimizde de değerlendirebileceğimiz çok önemli projeler gördük. Bu projeler dolayısıyla başta BTSO Başkanı İbrahim Burkay olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Bursa’nın sanayideki başarısında ve zenginleşmesinde iş dünyasının birlikte olabilme becerisinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Başkan Özdebir, bu birlikteliğin tüm illere örnek olması gerektiğinin altını çizdi.