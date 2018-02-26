BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın acı günü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın kardeşi 51 yaşındaki Ahmet Tevfik Burkay dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Tevfik Burkay için bugün Ulucami’de öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Yürüyerek Pınarbaşı Mezarlığı’na götürülen Burkay’ın cenazesi aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bakan ve işadamı Cavit Çağlar, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, iş dünyasından pek çok isimin yanı sıra sevenleri katıldı.